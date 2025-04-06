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"Есть план, и они его придерживаются". Караваев отметил изменения в игре Левого Берега

Премьер-лига

Комментарий по матчу

"Есть план, и они его придерживаются". Караваев отметил изменения в игре Левого Берега

Фото: Динамо

Новина українською

Игрок "Динамо" Александр Караваев проанализировал победный поединок против "Левого Берега" (2:0) в 23-м туре УПЛ.

- Сегодня соперники действовали против нас плотно, особенно в первом тайме. Видно, что они имели большое желание не проиграть. Но хорошо, что мы забили гол в раздевалку, контролировали ход игры и могли забивать больше во втором тайме.

- Трудно лично вам было играть третий матч в течение одной недели, пока другие отдыхали?

- Ничего, все хорошо. Когда ты в тонусе, наоборот лучше играть, чем когда ты ждешь игру 5-6-7 дней. Играть через три дня на четвертый - это то, что надо.

- Вам не показалось, что игроки "Левого Берега" играли грубо?

- Да, но мы понимаем, что каждый соперник выходит на матч с нами очень мотивированным. Мы это понимаем, так все команды будут играть.

- Как вы настраивались на этот матч после ночной ракетной атаки на Киев?

- Конечно, мы все читаем новости, слышим, когда есть такие атаки на город. Конечно, переживаем за своих близких и родных. Это трудно. Но мы должны выходить на поле.

- Следующий матч "Динамо" должно сыграть в Кривом Роге. Есть ли тревожность перед выездом?

- Тревожность есть в любом городе нашей страны, пока у нас такой враг и идет война. Если по регламенту мы должны туда ехать, и все команды там играют, значит надо ехать.

- Сильно ли изменился "Левый Берег" по сравнению с первым матчем?

- Они стали немного по-другому играть - более компактно. Видно, что у них есть свой план на игру, и они его придерживаются. У них это получается и таким образом они набирают баллы.

- Валерий Лучкевич провел первый матч за команду. Как вы его поздравили?

- Конечно, дебютный матч важен для игрока. Когда ты чувствуешь поддержку от команды, от тренерского штаба, у тебя еще больше желания играть. Конечно, мы его поздравили. Самое главное, что дебютный матч получился победным.

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Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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