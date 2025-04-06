Первак: Мы играли против будущего чемпиона. Быстрый 2-й гол – вообще ни в какие ворота не лезет

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал поражение от "Динамо".

"Мы играли против будущего чемпиона Украины. До матча сказал ребятам, что стоит играть агрессивно, активно. Если не будем по спортивному злому, то "Динамо станет" чемпионом даже скорее, чем все думают. Игра была такой, как все видели… Нашей команде многого еще не хватает. Недостает индивидуального мастерства, спокойствия и быстроты принятия решений. Безусловно, есть еще над чем работать. Поздравляю "Динамо" с победой.

Замысел на игру – дисциплинированно сыграть в обороне, отыграть 1-й тайм, а там, возможно, был бы сценарий совсем другой. Пару минут нам не хватило, мы пропустили. Но потом мы перестроились и так же быстро пропустили – ну и все, "Динамо" играло по счету, а мы при обороне не смогли ничего организовать. Мастерства немного не хватает”.