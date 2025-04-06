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Первак: Мы играли против будущего чемпиона. Быстрый 2-й гол – вообще ни в какие ворота не лезет
Аисты не смогли достичь положительного результата
Фото: ФК Лівий берег
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал поражение от "Динамо".
"Мы играли против будущего чемпиона Украины. До матча сказал ребятам, что стоит играть агрессивно, активно. Если не будем по спортивному злому, то "Динамо станет" чемпионом даже скорее, чем все думают. Игра была такой, как все видели… Нашей команде многого еще не хватает. Недостает индивидуального мастерства, спокойствия и быстроты принятия решений. Безусловно, есть еще над чем работать. Поздравляю "Динамо" с победой.
Замысел на игру – дисциплинированно сыграть в обороне, отыграть 1-й тайм, а там, возможно, был бы сценарий совсем другой. Пару минут нам не хватило, мы пропустили. Но потом мы перестроились и так же быстро пропустили – ну и все, "Динамо" играло по счету, а мы при обороне не смогли ничего организовать. Мастерства немного не хватает”.
"Была замена на усиление атаки. Но быстрый 2-й гол – вообще ни в какие ворота не лезет, но мы его пропустили. "Динамо" сыграло на скорости так, как оно любит играть. Мы это допустили и пропустили 2-й мяч.
Провокаций, думаю, не было, но была серьезная мужская борьба за мяч, потому что никто не хотел в этих единоборствах проигрывать. У нас не хватало мастерства при выполнении заключительной передачи, чтобы что-нибудь организовать. А то, что форварды менялись местами – здесь ничего нового нет, это обычное дело, так должно быть”, – сказал Первак.
"Аисты" занимают 11-е место (22 балла).
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