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Рыбалка раскритиковал ЛНЗ за чрезмерное сюсюканье с легионерами
Похвалил лишь одного иностранца
Фото: ЛНЗ
Бывший полузащитник "ЛНЗ" Сергей Рыбалка высказался на тему нынешнего положения команды. В частности, раскритиковал легионеров черкасского клуба.
"Мне действительно жаль "ЛНЗ", потому что я знаю, сколько президент вкладывает в эту команду: и деньги, и душу. Он хочет видеть другие результаты, другие эмоции, другую игру. Но, глядя на этот "ЛНЗ"... Вы сказали "галактикос", но мне кажется, что какие-то сытые коты вышли, которые ничего не хотят. У меня есть свое мнение по этому поводу. Очень сильно нянчат игроков-иностранцев.
От этого страдает команда. Результаты не изменятся, если не будет единой команды, которая будет биться. Возможно, где-то не будет игры, но будет биться. Мы видим, что из иностранцев только Яшари что-то пытается, бежит, прыгает, бьет. По его глазам действительно видно, что он переживает за результат и за команду.
Я был внутри команды. Ясно, что там изменилось, но украинцы всегда были готовы биться за результат. Об иностранцах этого не могу сказать. Это не секрет. Когда я был в команде, я это и говорил, что надо иностранцев встряхнуть, чтобы они понимали, для чего приехали. А приехали они для того, чтобы помочь команде. Это новая команда, президент вкладывает немаленькие средства, и они должны отдаваться, но на поле этого пока не видно»", - сказал Рыбалка.
В 23-м туре УПЛ черкасцы уступили на выезде "Черноморцу" (0:1). Сейчас "ЛНЗ" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата.
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