Лучкевич: После матча сказали идти тренироваться, чтобы доработать

Новичок "Динамо" Валерий Лучкевич поделился впечатлениями от своего дебютного матча за киевскую команду. Он пришелся на поединок с "Левым Берегом" (2:0) в 23-м туре УПЛ.

- Очень приятно дебютировать в победном матче, рад, что это произошло, и вдвойне доволен, что мы сегодня добыли три очка.

- Продолжается борьба за чемпионство, это давит на команду?

- Мы к каждому матчу готовимся, как к последнему, задача на каждую игру - побеждать. Не сказал бы, что есть давление, все зависит только от нас, от нашей игры.

- В первом тайме "Динамо" нанесло не очень много ударов по воротам соперника, но удалось забить гол в конце "в раздевалку". Стало ли это переломным моментом?

- Это был очень важный гол, потому что "Левый Берег" сидел очень глубоко в обороне, и этот мяч заставил соперника раскрываться. Как показал второй тайм, у нас появилось гораздо больше моментов для взятия ворот, и второй гол сразу после перерыва дал нам больше вариантов для будущих атак. Конечно, когда побеждаешь со счетом 2:0, чувствуешь себя увереннее и играешь спокойнее.

- Символично, что прошлый матч вы провели в декабре в составе "Колоса" как раз против "Динамо", выйдя на замену в конце поединка. Теперь ситуация повторилась уже в составе "Динамо".

- Это чистое совпадение. Ребята в "Динамо" меня очень тепло приняли, все хорошие, помогают, есть у кого поучиться. Кроме того, тренерский штаб и руководство клуба делают все, чтобы команда могла бороться за чемпионство.

- Как вас поздравили с дебютом партнеры и тренеры?

- Просто поздравили на словах, и после матча сказали идти тренироваться, чтобы доработать (улыбается).

- Следующий матч в Кривом Роге с "Кривбассом", с какими мыслями будете ехать туда, учитывая последние события и ситуацию с безопасностью?

- Конечно, все переживают, на днях там была трагедия, которую просто невозможно представить. Мои соболезнования всем погибшим. Это очень страшно. Что касается игры, будем готовиться, надеюсь, все пройдет безопасно.