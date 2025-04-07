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"У Динамо более тяжелый календарь": Бойко – о соперничестве лидеров УПЛ за первое место
Гонка выходит на финишную прямую
Александр Приходько, UA-Футбол
Бывший голкипер "Динамо" высказался о борьбе за чемпионство между киевлянами и "Александрией".
"У "Динамо" более тяжелый календарь. Во всех последних турах будет зависеть от "Александрии". Если она возьмет все свои очки... Это и будет давление на киевлян. Матч динамовцев с "Шахтером" будет решающим в борьбе за чемпионство. Если "Александрия" справится со своими матчами, то концовка чемпионата будет очень интересной", – заявил экс-футболист.
Столичный клуб будет играть дома против "Оболони", "Колоса" и, вероятно, "Ингульца". На выезде подопечные Шовковского встретятся с "Кривбассом", "Шахтером", "Полесьем" и "Черноморцем". У "горожан" остались игры на "Нике" против "Ингульца" и "Вереса", в гостях – с "Рухом", "Ворсклой", "Полесьем", "Карпатами" и "Черноморцем".
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