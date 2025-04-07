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Кабаев: Было бы классно, если бы Александия с Шахтером теряли очки, а мы выигрывали

Премьер-лига
Обновлено

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Кабаев: Было бы классно, если бы Александия с Шахтером теряли очки, а мы выигрывали

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал победу над "Левым Берегом" (2:0) в чемпионате Украины.

"Не пропускаешь – больше уверен в себе, забиваешь – больше раскованным становишься. Думаю, наш тренер Владиславович (Сергей Федоров – прим.) будет очень рад и светится от счастья, что мы не пропускаем третью игру – для него и команды в целом это очень важный момент. Так что супер, три очка дают за любую команду.

Было бы классно, если бы "Александия" с "Шахтером" теряли, а мы выигрывали. Думаю, болельщикам интереснее смотреть. Мы ощущаем, что они рядом, но будем смотреть на свою игру. Они играют в хороший футбол, качественный, но мы "Динамо" и перед нами стоят задача занять первое место и выиграть Кубок Украины. Да, между нами разница в 4 очка, но если мы не будем терять в следующих матчах, то и неважно, что они где-то рядом”.

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[О выезде в Кривой Рог] "Думаю, к этому никак не подготовишься, ведь не знаешь, что может быть в следующую минуту. Мы это все видели, и сейчас, говоря об этом, даже мурашки по телу бегают... Будет тяжелая игра, у них хорошая команда, мы знаем, кто у них тренер. На классе уже никого не обыграть.

Не могу сказать, что прямо повезло с жребием в кубке. Вообще не следил за выступлениями этой команды, но много было таких примеров. В той же Германии команда третьей лиги вышла в финал. В каждой игре должны играть только на победу. Впрочем, мы далеко зашли, не знаем, кто будет играть, кто в каких кондициях будет”, – заявил футболист.

Владислав в текущей кампании УПЛ отыграл 23 поединка и оформил 4 результативных действия.

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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