Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кабаев: Было бы классно, если бы Александия с Шахтером теряли очки, а мы выигрывали
В этом туре отрывы сохранились
fcdynamo.com
Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал победу над "Левым Берегом" (2:0) в чемпионате Украины.
"Не пропускаешь – больше уверен в себе, забиваешь – больше раскованным становишься. Думаю, наш тренер Владиславович (Сергей Федоров – прим.) будет очень рад и светится от счастья, что мы не пропускаем третью игру – для него и команды в целом это очень важный момент. Так что супер, три очка дают за любую команду.
Было бы классно, если бы "Александия" с "Шахтером" теряли, а мы выигрывали. Думаю, болельщикам интереснее смотреть. Мы ощущаем, что они рядом, но будем смотреть на свою игру. Они играют в хороший футбол, качественный, но мы "Динамо" и перед нами стоят задача занять первое место и выиграть Кубок Украины. Да, между нами разница в 4 очка, но если мы не будем терять в следующих матчах, то и неважно, что они где-то рядом”.
[О выезде в Кривой Рог] "Думаю, к этому никак не подготовишься, ведь не знаешь, что может быть в следующую минуту. Мы это все видели, и сейчас, говоря об этом, даже мурашки по телу бегают... Будет тяжелая игра, у них хорошая команда, мы знаем, кто у них тренер. На классе уже никого не обыграть.
Не могу сказать, что прямо повезло с жребием в кубке. Вообще не следил за выступлениями этой команды, но много было таких примеров. В той же Германии команда третьей лиги вышла в финал. В каждой игре должны играть только на победу. Впрочем, мы далеко зашли, не знаем, кто будет играть, кто в каких кондициях будет”, – заявил футболист.
Владислав в текущей кампании УПЛ отыграл 23 поединка и оформил 4 результативных действия.
Популярное сейчас
- УПЛ. Шахтер - Верес 3:0. Не без нервов, но и не в полную силу
- "Это не предвзятость, а…". Судейский эксперт возмущен работой проблемного арбитра на одном из центральных матчей УПЛ
- Судаков поздравил победителя битвы Металлистов в Первой лиге, подколов проигравшего. Это не понравилось президенту одного из клубов
- Динамо, Александрия и Шахтер не ошибаются. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty