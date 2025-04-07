Кабаев: Было бы классно, если бы Александия с Шахтером теряли очки, а мы выигрывали

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал победу над "Левым Берегом" (2:0) в чемпионате Украины.

"Не пропускаешь – больше уверен в себе, забиваешь – больше раскованным становишься. Думаю, наш тренер Владиславович (Сергей Федоров – прим.) будет очень рад и светится от счастья, что мы не пропускаем третью игру – для него и команды в целом это очень важный момент. Так что супер, три очка дают за любую команду.

Было бы классно, если бы "Александия" с "Шахтером" теряли, а мы выигрывали. Думаю, болельщикам интереснее смотреть. Мы ощущаем, что они рядом, но будем смотреть на свою игру. Они играют в хороший футбол, качественный, но мы "Динамо" и перед нами стоят задача занять первое место и выиграть Кубок Украины. Да, между нами разница в 4 очка, но если мы не будем терять в следующих матчах, то и неважно, что они где-то рядом”.