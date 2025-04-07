Колос - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Колос" примет на своем поле "Рух" в рамках 23-го тура УПЛ.

Ковалевцы в минувшем туре разгромили "Зарю" (3:0), а львовяне уступили "Динамо" (0:2). "Колос" с 21 пунктом занимает 12-е место, "Рух" с 26 очками - 9-е.

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Матч начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 23-й тур. 07.04.2025

Ковалевка, "Колос"

"Колос" 15:30 "Рух"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ