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Педриньо: Самое важное, что Шахтеру удалось получить три очка

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Педриньо: Самое важное, что Шахтеру удалось получить три очка

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Полузащитник "Шахтера" Педриньо поделился впечатлениями от победы над "Вересом" (3:0) и оценил шансы команды в борьбе за чемпионство.

- Педриньо, поздравляем с победой! Поделись своими впечатлениями и мыслями после матча "Шахтера" с "Вересом".

- Довольно сложный поединок. Мы с самого начала этого ожидали, ведь "Верес" - достойная команда с хорошим уровнем исполнителей и в целом командной игрой. Самое важное, что удалось получить три очка, несмотря на то, что моментами игра складывалась, должен признать, довольно трудно. Но важно, что, особенно во втором тайме, мы сумели лучше сбалансировать командный ритм как с мячом, так и без него, и получить три очка, вырвав результат, скажем так, в последние минуты матча.

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- Доволен ли ты тем, как вошел в игру во втором тайме?

- Да! Думаю, я хорошо вписался в командный рисунок игры после моей замены. Важно, что команда во втором тайме начала лучше играть с мячом и без него. Считаю, я также внес свой вклад в развитие командной игры и в то, как развивались события на поле. Отмечу, что мы одержали важную победу и три очка и продолжаем двигаться дальше, надеясь на положительные результаты в будущем.

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- Как оцениваешь шансы "Шахтера" в борьбе за чемпионство?

- Сейчас самое важное - сконцентрироваться на каждой отдельно взятой игре, продолжать двигаться от матча к матчу, и нам по силам получить положительный результат. В каждой игре мы будем концентрироваться на разборе конкретного соперника, а пока что рад одержанной победе - продолжаем двигаться дальше, - приводит слова Педриньо клубная пресс-служба.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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