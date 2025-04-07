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"В конце матча за это поплатились". Шандрук объяснил поражение Вереса от Шахтера
Ровенский клуб пропустил три мяча от "горняков"
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:3) в матче 23-го тура УПЛ.
"В общем, неплохая игра в нашем исполнении. Мы ожидали, что сможем противопоставить определенные собственные аргументы "Шахтеру" в этом поединке. Но, к сожалению, мы снова не использовали свои моменты. "Шахтер" - очень квалифицированная команда и они нас за это наказали.
После пропущенного гола мы попытались отыграться. Соперник получил больше пространства. Плюс усталость. Как следствие - еще два пропущенных мяча. Замены нас тоже не усилили. Поэтому такой результат.
На старте второго тайма, когда "Шахтер" очень агрессивно начал - было непросто. Но дальше мы снова сумели выровнять игру, контратаковали. Первый гол, конечно, повлиял на команду, потому что мы вынуждены были больше прессинговать, играть с высокой линией обороны. В конце матча за это поплатились. Хотя, именно этим я не доволен. Любой поединок нужно доигрывать до конца. Не разваливаться, как это было сегодня.
Хотя, опять же, подытоживая игру - мы провели неплохой матч.
Относительно реализации. "Ингулец", "Полесье" и "Шахтер" - у нас как минимум шесть-семь реальных нереализованных голевых моментов было. Но, к сожалению, мы не забили ни одного мяча. Работаем над этим.
Впереди еще много матчей. Будет ожесточенная борьба. Потому что каждая команда из нижней части турнирной таблицы на каждую игру выходит - как на последнюю. Нам нужно брать свои очки, чтобы концовку сезона провести спокойно. Мы эту задачу еще не решили", - сказал Шандрук.
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