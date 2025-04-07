  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "В конце матча за это поплатились". Шандрук объяснил поражение Вереса от Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"В конце матча за это поплатились". Шандрук объяснил поражение Вереса от Шахтера

Премьер-лига

Ровенский клуб пропустил три мяча от "горняков"

"В конце матча за это поплатились". Шандрук объяснил поражение Вереса от Шахтера

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:3) в матче 23-го тура УПЛ.

Читайте такжеУПЛ. Шахтер - Верес 3:0. Не без нервов, но и не в полную силу

"В общем, неплохая игра в нашем исполнении. Мы ожидали, что сможем противопоставить определенные собственные аргументы "Шахтеру" в этом поединке. Но, к сожалению, мы снова не использовали свои моменты. "Шахтер" - очень квалифицированная команда и они нас за это наказали.

После пропущенного гола мы попытались отыграться. Соперник получил больше пространства. Плюс усталость. Как следствие - еще два пропущенных мяча. Замены нас тоже не усилили. Поэтому такой результат.

На старте второго тайма, когда "Шахтер" очень агрессивно начал - было непросто. Но дальше мы снова сумели выровнять игру, контратаковали. Первый гол, конечно, повлиял на команду, потому что мы вынуждены были больше прессинговать, играть с высокой линией обороны. В конце матча за это поплатились. Хотя, именно этим я не доволен. Любой поединок нужно доигрывать до конца. Не разваливаться, как это было сегодня.

Хотя, опять же, подытоживая игру - мы провели неплохой матч.

Относительно реализации. "Ингулец", "Полесье" и "Шахтер" - у нас как минимум шесть-семь реальных нереализованных голевых моментов было. Но, к сожалению, мы не забили ни одного мяча. Работаем над этим.

Впереди еще много матчей. Будет ожесточенная борьба. Потому что каждая команда из нижней части турнирной таблицы на каждую игру выходит - как на последнюю. Нам нужно брать свои очки, чтобы концовку сезона провести спокойно. Мы эту задачу еще не решили", - сказал Шандрук.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Стало известно расписание матчей 25-го тура УПЛ
yellow-arrow
Полесье - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
"Нужно прервать неудачную серию". Вингер Руха - о матче с Колосом
Олег Шандрук Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости