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"Нужно прервать неудачную серию". Вингер Руха - о матче с Колосом

Премьер-лига

Бекназ Алмазбеков поделился мыслями о предстоящем матче с ковалевцами

"Нужно прервать неудачную серию". Вингер Руха - о матче с Колосом

Фото: ФК Рух

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Вингер "Руха" Бекназ Алмазбеков рассказал о своей адаптации в команде и подготовке к игре с "Колосом".

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"Меня тепло приняли в команде. Адаптация проходит очень хорошо. Конечно, первые недели были тяжелыми из-за того, что нужно было привыкнуть к особенностям тренировочного процесса в "Рухе". Впрочем, сейчас я привык и все прекрасно.

"Рух" показывает хорошую игру, но в последних матчах нам не везет. Надо реализовывать свои моменты и начать забивать голы. Нам нужно прервать неудачную серию и снова набирать очки, ведь в турнирной таблице команды идут очень плотно.

Мы хорошо подготовимся к матчу с "Колосом". На теоретических занятиях команда разбирала игру ковалевцев и знает их сильные и слабые стороны. Для нас важен каждый поединок и очень хочется победить в этой выездной игре", - приводит слова Алмазбекова клубная пресс-служба.

Матч 23-го тура УПЛ "Колос" - "Рух" состоится сегодня, 7 апреля и начнется в 15:30.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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