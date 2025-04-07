"Нужно прервать неудачную серию". Вингер Руха - о матче с Колосом

Вингер "Руха" Бекназ Алмазбеков рассказал о своей адаптации в команде и подготовке к игре с "Колосом".

"Меня тепло приняли в команде. Адаптация проходит очень хорошо. Конечно, первые недели были тяжелыми из-за того, что нужно было привыкнуть к особенностям тренировочного процесса в "Рухе". Впрочем, сейчас я привык и все прекрасно.

"Рух" показывает хорошую игру, но в последних матчах нам не везет. Надо реализовывать свои моменты и начать забивать голы. Нам нужно прервать неудачную серию и снова набирать очки, ведь в турнирной таблице команды идут очень плотно.

Мы хорошо подготовимся к матчу с "Колосом". На теоретических занятиях команда разбирала игру ковалевцев и знает их сильные и слабые стороны. Для нас важен каждый поединок и очень хочется победить в этой выездной игре", - приводит слова Алмазбекова клубная пресс-служба.