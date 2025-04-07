Полесье - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

7 апреля в заключительном матче 23-го тура УПЛ встретятся "Полесье" и "Карпаты".

Житомиряне подходят к этому поединку на 4-й строчке, тогда как львовяне занимают 7-е место.

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Матч начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 23-й тур. 07.04.2025

Житомир, "Центральный городской стадион"

"Полесье" 18:00 "Карпаты"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ