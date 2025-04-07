Премьер-лига
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Стало известно расписание матчей 25-го тура УПЛ
Тур разделен на три дня
Фото: ФК Кривбас
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 25-го тура УПЛ.
25-й ТУР
18 апреля (пятница)
"Ворскла" - "Александрия" 13:00
"Динамо" - "Оболонь" 18:00
19 апреля (суббота)
"Карпаты" - "Рух" 13:00
"Левый Берег" - "Полесье" 15:30
"Шахтер" - "Колос" 18:00
20 апреля (воскресенье)
"Кривбасс" - "Заря" 13:00
"Ингулец" - "ЛНЗ" 15:30
"Верес" - "Черноморец" 18:00
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