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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно расписание матчей 25-го тура УПЛ

Премьер-лига

Тур разделен на три дня

Стало известно расписание матчей 25-го тура УПЛ

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 25-го тура УПЛ.

25-й ТУР

18 апреля (пятница)

"Ворскла" - "Александрия" 13:00

"Динамо" - "Оболонь" 18:00

19 апреля (суббота)

"Карпаты" - "Рух" 13:00

"Левый Берег" - "Полесье" 15:30

"Шахтер" - "Колос" 18:00

20 апреля (воскресенье)

"Кривбасс" - "Заря" 13:00

"Ингулец" - "ЛНЗ" 15:30

"Верес" - "Черноморец" 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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