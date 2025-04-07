"Шахтер всегда будет биться до конца". Пушич изменил мнение о борьбе за чемпионство

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич после победы над "Вересом" (3:0) ответил на вопрос о борьбе за чемпионство.

- Господин Марино, вы в свое время заявляли, что борьба за чемпионство завершена, потом сказали, что еще нет. Поэтому по состоянию на сейчас, 6 апреля, "Шахтер" в игре, борется за чемпионство?

- Не могу вспомнить те слова. Смотрите, я сказал определенные вещи с реалистичной точки зрения на тот момент. Но все, кто знаком со мной, знают, что я - боец. Я никогда не сдаюсь. Иначе я, наверное, не приехал бы в Украину в такой период, если бы не был таким. Поэтому моя команда всегда будет биться до конца. Это однозначно. Это часть моего характера, и это то, что я всегда стараюсь передать своей команде.

Тогда я просто пытался объяснить, что будет очень сложно. Сначала мы провели замечательные игры с "Кривбассом" и "Карпатами", а потом увидели, насколько несправедливым и жестким может быть футбол - сыграли вничью. В тот момент мы упустили свой шанс догнать поезд. Это разочаровывает. Я всегда говорю, что все закончится, когда действительно закончится. До того момента, можете быть уверены, моя команда будет сражаться с моей силой духа до самого конца, - сказал Пушич.