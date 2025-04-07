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Бондаренко после 3:0 с Вересом: Стали меньше ошибаться

Премьер-лига
Обновлено

Донецкий клуб забил три гола во втором тайме

Бондаренко после 3:0 с Вересом: Стали меньше ошибаться

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал победу над "Вересом" (3:0) в матче УПЛ.

- Стали меньше ошибаться, стали более концентрированно играть, более ответственно, с желанием выиграть. Смогли дожать непростого соперника.

– Выходили на матч с "Вересом" зная, как сыграло "Динамо"?

– Да.

- Чувствовала ли нервозность футболистов?

– Нет, нервозности не было. Это простой тур. "Динамо" выигрывает, нам нужно догонять, поэтому ничего необычного.

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– Что скажете об "Александрии"? Сильно удивляет турнирная таблица?

– На самом деле не удивляет. "Александрия" в этом сезоне показывает, что они действительно очень хорошая команда.

Матч с ЛНЗ? Понимаем, что нужно побеждать. Уже нет шанса на ошибку, – сказал Бондаренко.

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Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Артем Бондаренко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
07.04.2025 в 13:52
Чому завжди проблема почитати післяматчеве інтерв'ю Пушича . Усі кочу відразу виходять до преси й ми розуміємо їх думки щодо матчу. Усі. Крім Пушича.
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
07.04.2025 в 13:52
Чому завжди проблема почитати післяматчеве інтерв'ю Пушича . Усі кочу відразу виходять до преси й ми розуміємо їх думки щодо матчу. Усі. Крім Пушича.
Ответить
0
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