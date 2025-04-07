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Бондаренко после о 3:0 с Вересом: Стали меньше ошибаться
Донецкий клуб забил три гола во втором тайме
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал победу над "Вересом" (3:0) в матче УПЛ.
- Стали меньше ошибаться, стали более концентрированно играть, более ответственно, с желанием выиграть. Смогли дожать непростого соперника.
– Выходили на матч с "Вересом" зная, как сыграло "Динамо"?
– Да.
- Чувствовала ли нервозность футболистов?
– Нет, нервозности не было. Это простой тур. "Динамо" выигрывает, нам нужно догонять, поэтому ничего необычного.
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– Что скажете об "Александрии"? Сильно удивляет турнирная таблица?
– На самом деле не удивляет. "Александрия" в этом сезоне показывает, что они действительно очень хорошая команда.
Матч с ЛНЗ? Понимаем, что нужно побеждать. Уже нет шанса на ошибку, – сказал Бондаренко.
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