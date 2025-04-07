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"Нас тогда убили судьи". Бойко - о потере чемпионства Днепра в сезоне 2013/14

Премьер-лига

По его словам, судейские ошибки стоили команде титула

"Нас тогда убили судьи". Бойко - о потере чемпионства Днепра в сезоне 2013/14

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший вратарь "Днепра" и ряда других украинских команд Денис Бойко прокомментировал чемпионскую гонку в УПЛ сезона 2013/14.

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"Должен ли был "Днепр" под руководством Хуанде Рамоса становиться чемпионом? Бесспорно. В чемпионате-2013/14 мы шли на первом месте не только по результату, но и по уровню игры. Мы тогда действительно были чемпионской командой. Все началось за пять туров до финиша в Одессе, когда мы забили "Черноморцу" чистый мяч, но рефери в отсутствие VAR вернул момент с вбрасыванием аута и взятие ворот отменил.

Мы уступили 0:1, а в следующих матчах эта история продолжилась. Сейчас могу никого не бояться и говорить откровенно: нас тогда убили судьи. За несколько недель у нас фактически отобрали все очковое преимущество над "Шахтером". В то время "Днепр" был единственной командой, которая не работала с судьями.

Коломойский дал четко понять, что в случае, если узнает, что кто-то из руководства, персонала, тренеров или игроков будет замечен в попытках сотрудничать с судьями, отречется от команды и у нас тогда будут большие проблемы. Поэтому в течение этого сезона мы были единственной командой, которая не заносила судьям. Все остальные заносили и это не секрет. Этот фактор очевидно и стал решающим", - сказал Бойко в интервью для Sport.ua.

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Денис Бойко ФК Днепр
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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