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Пятов решил потроллить Ярмоленко? Экс-голкипер Шахтера записал шутливое видео
Альтернативный вариант беседы с юным болельщиком
shakhtar.com
Недавно Андрей Ярмоленко стал "героем соцсетей" после видео во время матча против "Руха" (1:0) в четвертьфинале Кубка Украины. 35-летний нападающий киевлян провел воспитательную беседу с одним из болельщиков на трибунах.
После этого тренер вратарей донецкого "Шахтера" Андрей Пятов и Амиль Насиров из популярной украинской группы "Курган & Agregat" сняли шутливое видео, которое содержит отсылку к видеоролику с участием Ярмоленко.
"Я тебе не Андрей Валерьевич, я — кучерявый".
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Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, имея в своем активе 57 очков после 23 сыгранных туров, а "Шахтер" отстает от киевлян на шесть очков и находится на третьем месте.
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