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Пятов решил потроллить Ярмоленко? Экс-голкипер Шахтера записал шутливое видео

Премьер-лига

Альтернативный вариант беседы с юным болельщиком

Пятов решил потроллить Ярмоленко? Экс-голкипер Шахтера записал шутливое видео

shakhtar.com

Новина українською

Недавно Андрей Ярмоленко стал "героем соцсетей" после видео во время матча против "Руха" (1:0) в четвертьфинале Кубка Украины. 35-летний нападающий киевлян провел воспитательную беседу с одним из болельщиков на трибунах.

После этого тренер вратарей донецкого "Шахтера" Андрей Пятов и Амиль Насиров из популярной украинской группы "Курган & Agregat" сняли шутливое видео, которое содержит отсылку к видеоролику с участием Ярмоленко.

"Я тебе не Андрей Валерьевич, я — кучерявый".

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Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, имея в своем активе 57 очков после 23 сыгранных туров, а "Шахтер" отстает от киевлян на шесть очков и находится на третьем месте.

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Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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