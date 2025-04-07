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Из одного клуба. Названы лучшие игрок и тренер УПЛ февраля-марта
Награды для "зелено-белых"
fckarpaty.org.ua
УПЛ подвела итоги голосования на звания лучших игрока и тренера февраля-марта.
На первом этапе комментаторы, эксперты УПЛ ТВ и представители СМИ выбрали по 4 кандидата, а на втором этапе - за лучшего из них в каждой номинации голосовали болельщики.
В результате, лучшими стали представители "Карпат" - полузащитник Бруниньо и тренер Владислав Лупашко.
Полные результаты голосования среди игроков:
- Бруниньо ("Карпаты") - 52,5%
- Владислав Ванат ("Динамо") - 22,7%
- Виталий Буяльский ("Динамо") - 13,7%
- Александр Филиппов ("Александрия") - 11,1%
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Полные результаты голосования среди тренеров:
- Владислав Лупашко ("Карпаты") - 48,4%
- Руслан Ротань ("Александрия") - 25,3%
- Олег Шандрук ("Верес") - 21,4%
- Василий Кобин ("Ингулец") - 4,9%
На данный момент "Карпаты" занимают 7-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 32 пункта.
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