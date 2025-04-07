Из одного клуба. Названы лучшие игрок и тренер УПЛ февраля-марта

УПЛ подвела итоги голосования на звания лучших игрока и тренера февраля-марта.

На первом этапе комментаторы, эксперты УПЛ ТВ и представители СМИ выбрали по 4 кандидата, а на втором этапе - за лучшего из них в каждой номинации голосовали болельщики.

В результате, лучшими стали представители "Карпат" - полузащитник Бруниньо и тренер Владислав Лупашко.

Полные результаты голосования среди игроков:

Бруниньо ("Карпаты") - 52,5% Владислав Ванат ("Динамо") - 22,7% Виталий Буяльский ("Динамо") - 13,7% Александр Филиппов ("Александрия") - 11,1%

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Полные результаты голосования среди тренеров:

Владислав Лупашко ("Карпаты") - 48,4% Руслан Ротань ("Александрия") - 25,3% Олег Шандрук ("Верес") - 21,4% Василий Кобин ("Ингулец") - 4,9%

На данный момент "Карпаты" занимают 7-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 32 пункта.