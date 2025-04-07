"Можно было просто поблагодарить". Бойко вспомнил обидные слова Коломойского после финала Лиги Европы

Бывший вратарь "Днепра" Денис Бойко прокомментировал отношения с Игорем Коломойским, который тогда был владельцем днепровского клуба, а также рассказал о финансовых проблемах, которые возникали в команде и коснулись его.

- После финала Лиги Европы в сезоне 2014/15 была вечеринка и слова президента клуба Игоря Коломойского о том, что "Днепра" не должно было быть в этом матче сильно задели Маркевича. А вас?

- Конечно, и очень сильно. Мы услышали что-то вроде, как вы сюда вообще дошли. Не знаю, сарказм это был, такой специфический юмор или действительно серьезные слова, но мы услышали то, что услышали. Думаю, футболистов, которым весь год не платят заработной платы и которые доходят до финала еврокубка, можно было бы просто поблагодарить. Этого бы уже было достаточно. Однако это жизнь, это спорт, это, может, даже политика. Не хочу в это углубляться. Коломойский много лет очень сильно финансировал "Днепр", и это факт. А какие причины побудили его поступить так, как он поступил, это уже вопрос не к нам. Мы были наемными работниками, которые добросовестно выполнили свою работу.

- Коломойский вам что-то задолжал?

- Мне лично — нет. Когда у меня был трансфер в "Бешикташ", "Днепр" закрыл все контрактные обязательства передо мной. У меня был трансфер размером в 3,5 млн евро. Я имел с руководством клуба разговор. Сказал, чтобы вернули честно заработанное. Мне даже были не нужны бонусы, которые накопились в течение того года, когда нам перестали платить. Это было мое единственное условие и зарплату мне вернули в полном объеме. Вместе с тем, я понимал, что нахожусь в такой форме и на таком уровне, что даже, если меня не отпустят и придется еще год отработать по контракту, потом спокойно перейду куда-то свободным агентом. Но, к счастью, долгих споров на эту тему не было.

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Напомним, что Денис Бойко выступал за "Днепр" в период с 2013 по 2016 год. Недавно 37-летний вратарь сборной Украины объявил о завершении своей игровой карьеры.