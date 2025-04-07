Клуб УПЛ предложил Ингульцу доиграть домашние матчи на своем стадионе

"Александрия" предложила "Ингульцу" доиграть домашние матчи сезона текущего на своем стадионе - КСК "Ника". Об этом сообщил журналист Владимир Зверов.

Петровская команда должна провести еще восемь номинально домашних поединков: с "Карпатами", ЛНЗ, "Александрией", "Зарей", "Динамо", "Левым Берегом", "Шахтером" и "Ворсклой".

Напомним, что "Ингулец" так до сих пор и не сдал в эксплуатацию свой новый домашний стадион, из-за чего команда не может играть дома. В данный момент подопечные Василия Кобина идут на последнем месте в таблице УПЛ.