"Хочется второе место, а если повезет...". Шабанов рассказал об амбициях Александрии

Центральний захисник "Олександрії" Артем Шабанов відповів на питання про те, чого він очікував від трансферу у команду Руслана Ротаня.

"План був потрапити в єврокубки. Намагатись. Дати боротьбу, потрапити в першу п'ятірку. Зараз хочеться трішки вище – друге, а якщо може пощастить... Але це навряд чи. Хочеться закріпитись на другому місці. Це було б непогано. Чи недосяжне "Динамо"? Надія є, але я думаю, що навряд чи", - сказав Артем.

Нагадаємо, Шабанов приєднався до "Олександрії" влітку 2024-го року на правах вільного року.

Наразі "жовто-чорні" займають друге місце у турнірній таблиці УПЛ.



Читайте также"У Динамо более тяжелый календарь": Бойко – о соперничестве лидеров УПЛ за первое место