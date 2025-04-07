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"Хочется второе место, а если повезет...". Шабанов рассказал об амбициях Александрии
В идеальный исход центрбеку мало верится
Фото: ФК Олександрія
Центральний захисник "Олександрії" Артем Шабанов відповів на питання про те, чого він очікував від трансферу у команду Руслана Ротаня.
"План був потрапити в єврокубки. Намагатись. Дати боротьбу, потрапити в першу п'ятірку.
Зараз хочеться трішки вище – друге, а якщо може пощастить... Але це навряд чи. Хочеться закріпитись на другому місці. Це було б непогано.
Чи недосяжне "Динамо"? Надія є, але я думаю, що навряд чи", - сказав Артем.
Нагадаємо, Шабанов приєднався до "Олександрії" влітку 2024-го року на правах вільного року.
Наразі "жовто-чорні" займають друге місце у турнірній таблиці УПЛ.
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