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"Хочется второе место, а если повезет...". Шабанов рассказал об амбициях Александрии

Премьер-лига

В идеальный исход центрбеку мало верится

"Хочется второе место, а если повезет...". Шабанов рассказал об амбициях Александрии

Фото: ФК Олександрія

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Центральний захисник "Олександрії" Артем Шабанов відповів на питання про те, чого він очікував від трансферу у команду Руслана Ротаня.

"План був потрапити в єврокубки. Намагатись. Дати боротьбу, потрапити в першу п'ятірку.

Зараз хочеться трішки вище – друге, а якщо може пощастить... Але це навряд чи. Хочеться закріпитись на другому місці. Це було б непогано.

Чи недосяжне "Динамо"? Надія є, але я думаю, що навряд чи", - сказав Артем.

Нагадаємо, Шабанов приєднався до "Олександрії" влітку 2024-го року на правах вільного року.

Наразі "жовто-чорні" займають друге місце у турнірній таблиці УПЛ.

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Динамо (Киев) ФК Александрия УПЛ Артем Шабанов
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Александр Бураков
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