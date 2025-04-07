"Я не был доволен игрой Шахтера в первой половине". Пушич рассказал о матче с Вересом

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич проанализировал победу над "Вересом" (3:0) в матче 23-го тура УПЛ.

"Мы знали соперника, и случилось все то, чего я ожидал. Мы много анализировали их игру. Вообще они действовали почти так же, как и в предыдущей нашей игре на выезде, которая завершилась ничьей 1:1. Тогда у нас было много моментов, мы должны были выигрывать тот матч, но получили ничью. Сейчас мы увидели почти такой же сценарий, ведь соперник время от времени применял высокий блок, а в основном действовал в среднем и низком блоке, хорошо защищаясь. Сложная команда и очень опасная во время выходов из обороны в атаку. Это то, на что мы рассчитывали, то, о чем мы знали. Но в первом тайме мы помогли им показать свои сильные стороны своей неосторожной игрой с мячом, плохими решениями в построении атак.

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Пожалуй, за первые десять минут мы где-то пять-шесть раз теряли мяч совершенно неоправданно. Десять или пятнадцать минут в первой половине мы играли очень хорошо, создали несколько неплохих возможностей, а потом снова потеряли стабильность. В первом тайме наша игра колебалась. К этому добавился соперник, очень опасный и умелый в контратаках, - и мы позволили им использовать свои сильные стороны. В первой половине нам не удавалось находить правильные и логичные решения с мячом. Несколько раз нам повезло в контратаках, мы могли бы забивать, но в целом я остался совсем недоволен первым таймом. Я дал это понять очень четко в раздевалке во время перерыва.

Я не могу вам сказать, о чем мы разговаривали с игроками в перерыве матча. Но могу сказать, что я не был доволен нашей игрой в первой половине. Но здесь дело не только в этом, моя задача также заключается в том, чтобы помочь команде, изменить ее к лучшему, менять тактику во время игры, делать замены, чтобы добавить новой энергии, и так далее. После первого разговора о наших действиях в первом тайме, моих эмоций для меня всегда очень важны мои следующие мысли. На них я сосредотачиваюсь больше всего, чтобы понять, как помочь команде во второй половине. Так все проходит. Конечно, я не могу сказать точно, о чем мы говорили, ведь все, что случается в раздевалке, там и остается. Я всегда стараюсь помочь своей команде. Даже если вы играете хорошо, всегда можно лучше. А тем более когда игра не идет, как у нас в первом тайме, я должен найти решение, которое поможет изменить ход матча и привести команду к победе. Собственно, именно это и произошло на этот раз во втором тайме после нашего разговора.

Я очень рад, что игроки слушают и следуют моим установкам, стараются действовать так, как я им говорю. Они заслуживают комплиментов за вторую половину. Я похвалил их в раздевалке. Скажу еще: особые комплименты получили ребята, которые вышли на замену. Педриньо вышел после перерыва и хорошо поработал, Назарина, Лассина, Эгиналду, даже молодой Глущенко вышел на последних минутах - все они добавили нужной энергии, помогли команде своими качествами. Это хорошо, это сила "Шахтера". Все, кто вышел на замену, внесли свой вклад в конечный результат. Я был очень рад это видеть. Замечательная реакция от команды во втором тайме на первую половину", - приводит слова Пушича официальный сайт клуба.