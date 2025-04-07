УПЛ. Колос - Рух 0:1. Стратегически важная победа львовской команды

В понедельник болельщиков украинского футбола ожидало интересное противостояние в Ковалевке. Местный "Колос" принимал львовский "Рух". "Колос" в предыдущих семи домашних матчах не побеждал, поэтому пытался прервать эту неудачную серию.

В прошлом туре "Колос" разгромил "Зарю" и эта победа должна была придать подопечным Костышина уверенности в собственных силах. Коллектив из Ковалевки занимал 12-е место, поэтому каждый зачетный пункт на вес золота. В предыдущем туре руховцы дома уступили "Динамо" со счетом 0:2, а затем в кубковом матче также на своем поле проиграли динамовцам - 0:1. У львовян очень большие проблемы с игрой в атаке. Перед туром "Рух" занимал девятое место. Обращаем внимание, что у хозяев из-за дисквалификации не смог сыграть капитан Валерий Бондаренко.

С первых минут игроки львовской команды начали высоко прессинговать, но ковалевцы без проблем с этим справлялись. С конструктивом чувствовались существенные проблемы у обеих команд. Вспомнить можно разве что удары Третьякова и Эдсона, но в створ ворот они не попали. Футболисты обеих команд пытались при первой возможности доставлять мяч в заключительную треть, но до голевых моментов дело не доходило. Ожидали более интересный футбол, но имеем то, что имеем.

На 25-й минуте Климчук упал в штрафной "Колоса", но арбитры нарушений правил не увидели. Через две минуты Карабин сместился в центр и мастерски отправил мяч в сетку, но арбитр зафиксировал положение вне игры. После разбора этого эпизода на VAR гол все же засчитали - 0:1. После гола достаточно уверенно играли по счету гости, а подопечные Костышина не могли найти свою игру. У львовян тоже моментов было немного, но свой шанс они использовали. Также стоит отметить грамотные нарушения правил со стороны гостей, которые сбивали темп матча. В компенсированное время дождались болельщики момента у хозяев, но удар Третьякова парировал Ледвий. Команды в первом тайме по 50% владели мячом и дважды пробили в створ ворот, но результат на табло.

Сразу после перерыва подопечные Костышина вышли с желанием отыграться, но львовяне в защите играли надежно. У гостей таким образом появлялись свои возможности для быстрых атак. Ковалевцы спешили, но много ошибались. Время шло, а моментов у "Колоса" не было. Хозяева старались, но довести атаки до логического завершения не могли. Борьбы во втором тайме было много, а вот с конструктивом чувствовались проблемы. Безусловно, погодные условия были непростые, но это не должно оправдывать футболистов "Колоса". На 84-й минуте впервые во втором тайме повезло гостям, когда Алефиренко из пределов штрафной не попал в дальний угол. На последней минуте компенсированного времени арбитр просматривал эпизод с попаданием в руку Слюбика, но пенальти не назначил. Очень непростой эпизод...

В итоге, долгожданная победа львовской команды. "Колос" теряет сверхважные очки.

Vbet Лига. 23-й тур

"Колос" - "Рух" 0:1

Голы: Карабин (27)

"Колос": Пахолюк - Козик (Владою, 46), Бурда, Красничи, Цуриков - Демченко (Теллес, 62), Ореховский (Гагнидзе, 62), Ррапай, Третьяков (Алефиренко, 74), Велетень - Боливар (Сидоров, 46)

"Рух": Ледвий - Лях, Дидык, Слюбик, Роман - Слюсар (Горин, 46), Пастух, Эдсон (Рябов, 71) - Алмазбеков (Фаал, 55), Климчук, Карабин (Рунич, 86)