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Бойко - об ультрас Днепра: Там были такие ребята, что можно было немного обосраться

Премьер-лига
Обновлено

Денис Бойко вспомнил первый разговор с ультрас днепрян

Бойко - об ультрас Днепра: Там были такие ребята, что можно было немного обосраться

Фото: fcdnipro.ua

Новина українською

Бывший вратарь "Днепра" и ряда других украинских команд Денис Бойко рассказал о первом разговоре с ультрас днепрян.

- Тот "Днепр" однако в глазах многих украинцев тогда остался моральным чемпионом. Тогда перед матчами на "Днепр-Арене" звучала песня "Воины света". И тот имидж закрепился и за командой.

– Тот "Днепр" был семьей. У нас был чрезвычайный коллектив, чрезвычайная команда. Никогда не устану это повторять, что те отношения, которые были внутри коллектива между футболистами, те отношения болельщиками – это было что-то необыкновенное. Хотя начиналось все для меня не так перспективно. Мои выступления за "Днепр" начались с конфликта с фанатами.

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– Да, с баннера "Бойко и Политыло, вам здесь не рады" на первом матче.

– Вот, собственно. Политыло что-то спел еще в Одессе, у него была своя история. А на меня обида была по итогам матча, в котором "Кривбасс" обыграл днепрян 2:0. На протяжении всего матча фанаты "Днепра" пели не очень приятные вещи – с матами и оскорблениями в адрес родителей. Я до завершения матча оставался профессионалом и не реагировал. Однако когда встреча закончилась и мы победили, я не сдерживал эмоций. Нет, "факов" в адрес фанатской трибуны не было. Были эмоциональные жесты, связанные с победой. Фанаты их запомнили. Поэтому когда я пришел, основания написать этот баннер были.

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– То недоразумение удалось решить?

– Да. После матча Андрей Русол организовал для нас с Сергеем Политыло встречу с лидерами фанатской трибуны, пять или семь человек. У нас тогда состоялся серьезный мужской разговор. Нам с Сергеем высказали претензии. Я молчать не стал и за себя ответил, сказал все, что думаю. Да, кому-то могут не нравиться мои татуировки, мой образ жизни или мои родители. Об этом можно сказать, но надо быть готовым получить ответ. Считаю, что это был крутой и смелый разговор. С обеих сторон. Я тогда сказал, что приехал в Днепр, чтобы сделать все от меня зависящее, чтобы команда побеждала и буду отдаваться во всех матчах максимально. Мы пожали друг другу руки. Мне показалось, что для ультрас было неожиданностью, что футболист не просто слушал, склонив голову, а не побоялся и ответил. Хотя там были такие ребята, что можно было немножко обосраться. Думаю, я тогда показал, что был откровенным и честным. А дальнейшая практика показала, что этой команде и этому городу я отдал себя полностью, - рассказал Бойко.

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Денис Бойко ФК Днепр
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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