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Колос и Рух назвали стартовые составы на матч УПЛ
Поединок начнется в 15:30
Фото: ФК Колос
"Колос" примет на своем поле "Рух" в рамках 23-го тура УПЛ. Уже стали известны стартовые составы команд.
"Колос": Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Козик, Демченко, Ориховский, Ррапай, Третьяков, Велетень, Боливар,
Запасные: Горох, Мысак, Поправка, Сухарь, Владою, Шершень, Криворучко, Алефиренко, Гагно, Сидоров, Теллес, Денисенко.
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"Рух": Ледвий, Слюбик, Дидык, Роман, Лях, Слюсар, Эдсон, Пастух, Карабин, Алмазбеков, Климчук,
Запасные: Ванивский, Холод, Горин, Пидгурский, Китела, Притула, Тлумак, Рябов, Ременяк, Фал Бабукар, Рунич.
Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн игры.
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