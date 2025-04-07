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Колос и Рух назвали стартовые составы на матч УПЛ

Премьер-лига

Поединок начнется в 15:30

Колос и Рух назвали стартовые составы на матч УПЛ

Фото: ФК Колос

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"Колос" примет на своем поле "Рух" в рамках 23-го тура УПЛ. Уже стали известны стартовые составы команд.

"Колос": Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Козик, Демченко, Ориховский, Ррапай, Третьяков, Велетень, Боливар,

Запасные: Горох, Мысак, Поправка, Сухарь, Владою, Шершень, Криворучко, Алефиренко, Гагно, Сидоров, Теллес, Денисенко.

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"Рух": Ледвий, Слюбик, Дидык, Роман, Лях, Слюсар, Эдсон, Пастух, Карабин, Алмазбеков, Климчук,

Запасные: Ванивский, Холод, Горин, Пидгурский, Китела, Притула, Тлумак, Рябов, Ременяк, Фал Бабукар, Рунич.

Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн игры.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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