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Бывший гендиректор Руха получит работу в УАФ - СМИ

Премьер-лига

Получит должность технического директора

Бывший гендиректор Руха получит работу в УАФ - СМИ

Фото: ФК Рух

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Бывший генеральный директор львовского "Руха" Игорь Дедышин недолго находился без работы в профессиональном футболе.

Как сообщает ТаТоТаке, в ближайшее время 48-летний менеджер вступит в должность технического директора УАФ.

Источник не раскрывает подробностей.

Напомним, Дедышин был генеральным директором "Руха" с лета 2019 года по февраль 2025 года. До этого он также работал в "Карпатах" и "Вересе".

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Игорь Дедышин Рух (Львов) УАФ
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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