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Бывший гендиректор Руха получит работу в УАФ - СМИ
Получит должность технического директора
Фото: ФК Рух
Бывший генеральный директор львовского "Руха" Игорь Дедышин недолго находился без работы в профессиональном футболе.
Как сообщает ТаТоТаке, в ближайшее время 48-летний менеджер вступит в должность технического директора УАФ.
Источник не раскрывает подробностей.
Напомним, Дедышин был генеральным директором "Руха" с лета 2019 года по февраль 2025 года. До этого он также работал в "Карпатах" и "Вересе".
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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