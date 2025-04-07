Бывший гендиректор Руха получит работу в УАФ - СМИ

Бывший генеральный директор львовского "Руха" Игорь Дедышин недолго находился без работы в профессиональном футболе.

Как сообщает ТаТоТаке, в ближайшее время 48-летний менеджер вступит в должность технического директора УАФ.

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Напомним, Дедышин был генеральным директором "Руха" с лета 2019 года по февраль 2025 года. До этого он также работал в "Карпатах" и "Вересе".