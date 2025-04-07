"Класс есть класс". Банада - о поражении Левого Берега от Динамо

Полузащитник "Левого Берега" Евгений Банада прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2) в матче 23-го тура УПЛ.

"Безусловно, киевское "Динамо" - это очень хорошая команда и, наверное, будущий чемпион Украины. Поздравляю соперника с хорошей игрой и победой. Мы играли до конца, но несколько теряли концентрацию. Класс есть класс. Всегда непросто играть против таких соперников.

Сегодня впервые вышел на игру с капитанской повязкой и для меня это очень важно. Спасибо за такое доверие. В конце матча начали играть более активно и агрессивно, но к сожалению, в начале противостояния были скованными. Мы настраивались сыграть в свой футбол, но не получилось. Впереди нас ожидают очень важные домашние матчи против "Колоса" и "Полесья", - сказал Банада.