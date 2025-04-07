  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Класс есть класс". Банада - о поражении Левого Берега от Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Класс есть класс". Банада - о поражении Левого Берега от Динамо

Премьер-лига

Хавбек подвел итоги киевского дерби

"Класс есть класс". Банада - о поражении Левого Берега от Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Левого Берега" Евгений Банада прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2) в матче 23-го тура УПЛ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Безусловно, киевское "Динамо" - это очень хорошая команда и, наверное, будущий чемпион Украины. Поздравляю соперника с хорошей игрой и победой. Мы играли до конца, но несколько теряли концентрацию. Класс есть класс. Всегда непросто играть против таких соперников.

Сегодня впервые вышел на игру с капитанской повязкой и для меня это очень важно. Спасибо за такое доверие. В конце матча начали играть более активно и агрессивно, но к сожалению, в начале противостояния были скованными. Мы настраивались сыграть в свой футбол, но не получилось. Впереди нас ожидают очень важные домашние матчи против "Колоса" и "Полесья", - сказал Банада.

Читайте такжеПятов решил потроллить Ярмоленко? Экс-голкипер Шахтера записал шутливое видео
По теме
yellow-arrow
"Не хватало точной передачи". Хавбек Левого Берега подвел итог матча с Динамо
yellow-arrow
Пушич: В Шахтере есть только одна национальность - шахтерская
yellow-arrow
Колос - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо (Киев) Евгений Банада Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Goodwin95 (Киев)
07.04.2025 в 15:39
"Класс есть класс, а деньги есть деньги...", - потирая руки, радостно сказал Евгений
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Goodwin95 (Киев)
07.04.2025 в 15:39
"Класс есть класс, а деньги есть деньги...", - потирая руки, радостно сказал Евгений
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости