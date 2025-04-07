Пушич: В Шахтере есть только одна национальность - шахтерская

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич объяснил, почему он поставил сразу семь легионеров в стартовый состав команды.

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- Это уже вторая игра подряд, когда ваша команда выходит с семью легионерами в стартовом составе. Насколько такой подход, такая архитектура команды будет системообразующей для "Шахтера" на перспективу?

- Нет, здесь дело в построении команды. У меня в распоряжении есть эти игроки, поэтому я принимаю определенные логические решения. Надо иметь в виду, что трое украинских футболистов, которые обычно много играли, покинули клуб во время зимнего перерыва, а двое молодых бразильцев присоединились к нам. Поэтому здесь есть определенный баланс. Напомню, что я был одним из немногих, или даже единственным тренером в истории клуба, который играл свою первую кампанию в Лиге чемпионов с десятью украинскими игроками и только одним легионером.

Я не смотрю на национальность, я пытаюсь сделать конкурентоспособную команду, которая будет способна чего-то достичь. Сейчас у нас 50 на 50, или, возможно, иностранных игроков даже больше, чем украинцев. Поэтому мой выбор в пользу легионеров вполне логичен. Но у меня всегда есть одно правило. Я всегда подчеркиваю: это украинский клуб, а значит, в составе должны быть украинские футболисты - особенно молодые, перспективные игроки. Я всегда стараюсь давать им игровое время, как вы могли увидеть, например, в случае с Глущенко. В прошлом году Цуканов дебютировал за команду. Я уделяю этому особое внимание, ведь считаю очень важным.

Да, я здесь ради "Шахтера", но я также стараюсь внести свой вклад в развитие украинского футбола и молодых игроков. Такова моя точка зрения. Иногда баланс может немного меняться, как, например, сейчас или в прошлом матче. Но все равно я говорю своей команде, что в "Шахтере" есть только одна национальность - "шахтерская". Это важно знать. Думаю, я ответил на ваш вопрос относительно баланса - сколько игроков я должен выбирать и на какие позиции. Но в целом у нас "шахтерская" ментальность, "шахтерская" национальность, национальность "горняки", - сказал Пушич.