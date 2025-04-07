"Не хватало точной передачи". Хавбек Левого Берега подвел итог матча с Динамо

Полузащитник "Левого Берега" Сергей Косовский рассказал о поражении от "Динамо" (0:2) в матче 23-го тура УПЛ.

"Понимали, что для "Динамо" каждая игра чемпионская. У нас также турнирное положение заставляет набирать очки в каждом матче. К сожалению, против именитого соперника это не получилось. Старались чаще выбегать в контратаки, но не хватало последней точной передачи.

Очень обидно пропускать в раздевалку. Такой пропущенный гол не мог не повлиять на состояние команды. Необходимо забыть эту неудачу и готовиться к следующему сопернику", - отметил Косовский.