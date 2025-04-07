Офсайда не было. Рух открыл счет в матче с Колосом. ВИДЕО

В матче 23-го тура УПЛ "Колос" принимает "Рух".

Счет был открыт на 28-й минуте, причем открыли его гости. Прошла хорошая широкая атака "Руха", которая увенчалась таким же хорошим ударом Карабина.

Судьи долго слушали ВАР на счет офсайда су самого Карабина в развитии атаки и офсайда Алмазбекова, который был близок к полету мяча, но в итоге, гол засчитали. 1:0 для "Руха".