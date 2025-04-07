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Офсайда не было. Рух открыл счет в матче с Колосом. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Карабин отличился

Офсайда не было. Рух открыл счет в матче с Колосом. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 23-го тура УПЛ "Колос" принимает "Рух".

Счет был открыт на 28-й минуте, причем открыли его гости. Прошла хорошая широкая атака "Руха", которая увенчалась таким же хорошим ударом Карабина.

Судьи долго слушали ВАР на счет офсайда су самого Карабина в развитии атаки и офсайда Алмазбекова, который был близок к полету мяча, но в итоге, гол засчитали. 1:0 для "Руха".

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