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Офсайда не было. Рух открыл счет в матче с Колосом. ВИДЕО
Карабин отличился
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 23-го тура
Счет был открыт на 28-й минуте, причем открыли его гости. Прошла хорошая широкая атака "Руха", которая увенчалась таким же хорошим ударом Карабина.
Судьи долго слушали ВАР на счет офсайда су самого Карабина в развитии атаки и офсайда Алмазбекова, который был близок к полету мяча, но в итоге, гол засчитали. 1:0 для "Руха".
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