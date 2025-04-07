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Принципиальный матч. Стартовые составы на поединок УПЛ Полесье - Карпаты

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Принципиальный матч. Стартовые составы на поединок УПЛ Полесье - Карпаты

ФК Карпати

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 23-го тура УПЛ закрывается матчем, в котором "Полесье" примет "Карпаты".

Матч начнется в 18:00 и уже известны составы команд.

Стартовый состав "Полесья": Кудрик, Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайличенко, Бабенко, Сарапий, Гуцуляк, Крушинский, Назаренко, Батиста

Запасные: Волынец, Виале, Тейлор, Хадрой, Мельниченко, Андриевский, Битон, Йосефи, Таллес, Гонсалвеш, Леднев, Бристрич

Стартовый состав "Карпат": Кинарейкин, Стецков, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Чачуа, Очеретько, Бруниньо, Костенко, Краснопир

Запасные: Кемкин, Домчак, Адамюк, Подлепенец, Фаби, Игорь Невес, Квасница, Федор, Клименко, Танда, Полегенько, Шах

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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