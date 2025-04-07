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Принципиальный матч. Стартовые составы на поединок УПЛ Полесье - Карпаты
Стартовые составы команд
ФК Карпати
Календарь 23-го тура УПЛ закрывается матчем, в котором "Полесье" примет "Карпаты".
Матч начнется в 18:00 и уже известны составы команд.
Стартовый состав "Полесья": Кудрик, Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайличенко, Бабенко, Сарапий, Гуцуляк, Крушинский, Назаренко, Батиста
Запасные: Волынец, Виале, Тейлор, Хадрой, Мельниченко, Андриевский, Битон, Йосефи, Таллес, Гонсалвеш, Леднев, Бристрич
Стартовый состав "Карпат": Кинарейкин, Стецков, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Чачуа, Очеретько, Бруниньо, Костенко, Краснопир
Запасные: Кемкин, Домчак, Адамюк, Подлепенец, Фаби, Игорь Невес, Квасница, Федор, Клименко, Танда, Полегенько, Шах
Напомним, что UA-Футбол проведет
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