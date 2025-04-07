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О них не говорят так много, как об игроках Динамо и Шахтера. Футболисты УПЛ, тоже заслуживающие внимание
Игроки "Руха", ЛНЗ, "Черноморца" делают чемпионат Украины красивым и конкурентным
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Для тех, кто следит за чемпионатом Украины, нет футболистов, о которых бы нечего было сказать. Однако, есть игроки, чьи имена звучат практически в каждой новости. О них мы знаем все – как играют, тренируются, живут и какие имена у их детей. То же касается и легионеров. Но это вовсе не значит, что только, например, Судаков, Ванат, Конопля, Шапаренко делают наш футбол привлекательным, а борьбу за медали огненной. Есть футболисты, которые выполняют не меньше работы на футбольном поле для результата своей команды. Но о них так громко не говорят.
- Илья Путря
26-летний защитник ЛНЗ не возглавляет список громких трансферов. Его фамилию мы видим регулярно в главных футбольных новостях. Но тот, кто болеет за "Черноморец", не может не сказать несколько добрых теплых слов об экс-капитане одесситов.
Свои первые шаги на зеленом газоне Илья сделал в родном Мариуполе на базе "Азовстали". В 13 лет юный футболист переехал в "Шахтер". Прошел через все юношеские и молодежные команды "горняков", но в качестве резервиста. О том, чтобы закрепиться в основе взрослой команды не было и речи. Поэтому в 21 год Илья отправился в родной Мариуполь (2019 год). По итогам 2019 года Илья стал лучшим молодым футболистом УПЛ. В 2020 году перебрался в "Черноморец", где очень быстро стал лидером команды и любимцем болельщиков. В 2024 году попрощался с Одессой и отправился за новым вызовом в ЛНЗ. Универсальный футболист не стал лучшим по количеству голов и ассистов. Но в сезоне 2024/2025 Илья занял первое место по количеству проведенных минут на поле (2039) среди всех футболистов команды. То есть, Илья остается тихим лидером, которому пока сложно найти замену.
- Александр Пятов
Александр начинал карьеру игрока, выступая за футзальные команды. В 19 лет перешел в футбольную команду "Галиция", которая играла в чемпионате Львовской области. Постепенно полузащитник добрался до Второй, а затем и Первой лиг. В 2022 году "Кривбасс" отправил футболиста в аренду в "Зноймо" (Чехия) и "Олимпию" (Польша). Через год Александр вернулся в Украину. Летом 2023 года подписал контракт с "Ингульцом". Вместе с Пятовым команда ворвалась в УПЛ. Несмотря на то, что "Ингулец" в Высшем дивизионе страдает и все идет к возвращению во Второй дивизион, некоторые футболисты команды заслуживают внимания. Пятов в их числе. На сегодня Пятов лучший игрок команды, который показывает грамотный футбол. Лучший по созданию моментов и острым передачам. Полузащитника можно назвать и лучшим бомбардиром команды – три гола. Конечно, это очень мало по сравнению с Ванатом, Судаковым, Филипповым, Гуцуляком. Но речь идет об "Ингульце"! И это при том, что Пятов в августе 2024 года (28 лет) дебютировал в УПЛ.
- Виталий Ермаков
Виталий Ермаков, как и Александр Пятов дебютировал в УПЛ, имея за плечами большой опыт выступлений за команды Второй и Первой лиг – в 26 лет. О Виталии никогда не говорили, как о талантливом футболисте. Но центральный защитник не давал повод и сильно критиковать себя. Виталий может сыграть как центральным защитником, так и фланговым. Футболист не попадает в символические сборные туров УПЛ, но работу свою выполняет на все сто процентов качественно: читает соперника, обладает силой и выносливостью, высоким футбольным интеллектом, что очень важно в современном футболе.
- Филипп Будковский
33-летний нападающий Будковский заслуживает позитивной оценки. Начинал свой путь в детской команде "Отрадный" (Киев). В 14 лет перешел в академию "Шахтера". За юношеские команды "горняков" забивал и даже становился лучшим бомбардиром некоторых молодежных турниров. Но в основу "Шахтера" не попал. С 2013 по 2019 Будковский катался по арендам ("Севастополь", "Заря", французский "Сошо"). Самым продуктивным периодом можно назвать 2014 - 2016 в луганской "Заре" – 54 матча, 22 гола. В 2019 году у Будковского состоялся второй заход в луганский клуб, но он оказался слабым – в 24 матчах всего два гола. Дальше выступления за "Десну" вполне успешные. В 2022 году Будковский подписал контракт с "Полесьем". Первый сезон нападающий провел со знаком плюс – 21 матч, 13 голов. По результатам сезона 2022/2023 "Полесье" отправилось на повышение в УПЛ, а Будковский на понижение – в резерв. Не выдержал конкуренции в лице новичков, которыми усилился клуб перед стартом в Высшем дивизионе. В 32 года стать резервным игроком сложно психологически. Мог быть вариант и с завершением карьеры. Но Филипп не сдавался. Поиски нового клуба привели его в "Зарю" – третий раз.
В нынешнем сезоне "Заря" уверенно поднимается вверх по турнирной таблице – шестое место после 10-го сезона 2023/2024. Во многом благодаря Будковскому, на счету которого семь голов. Всего "Заря" имеет на счету 27 голов. Результат нападающего положительный. Реанимация карьеры удалась.
- Евгений Скиба
Молодой центральный защитник "Черноморца" прогрессирует семимильными шагами. Евгений – второй игрок одесского клуба по количеству сыгранных минут (среди защитников) после Богдана Бутко и третий из всей команды (1454 минуты). У центрального защитника в активе четыре гола и один ассист (сезон 2024/2025). Ключевой игрок "Черноморца" является одним из лучших по статистике выигранных верховых дуэлей, отбора мяча, заблокированных ударов в УПЛ. Сегодня Скиба ничем не уступает, например, динамовцу Тарасу Михавко.
- Ярослав Карабин
Молодой нападающий "Руха" находился в тени таких громких имен, как Краснопир, Сыч, Квасница. Но сегодня можно сказать, что Ярослав стал одним из основных игроков "Руха". У футболиста впечатляющая статистика - пять голов и три ассиста. Ярослав – универсальный игрок, может сыграть в центре и на фланге. Способен обыграть соперника, прорваться в штрафную, создать момент и реализовать. До окончания сезона у Ярослава есть все шансы закрепиться в лидерах "Руха" и, возможно, вместе с клубом занимать более высокие места в будущем, получая путевки на еврокубковые турниры.
- Евгений Пастух
Еще один представитель "Руха", молодой вингер Пастух обладает всеми качествами, чтобы ворваться в лидеры не только своей команды, а и УПЛ. Выходя на поле, полузащитник работает за двоих. Несмотря на свои габариты (рост 193 см), Евгений может ловко обыграть соперника, обладает хорошей техникой, умением побороться за мяч как внизу, так и на втором этаже. Высокий футбольный интеллект позволяет использовать игрока на нескольких позициях – "десятка", "восьмерка", опорник, центральный нападающий. В 2024 году Евгений Пастух вошел в сотню кандидатов на звание Golden Boy – 77-е место.
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Пять лет (2012 - 2017) Евгений Пастух тренировался в молодежных командах киевского "Динамо". Но в какой-то момент понял, что лучший вариант для развития – другой клуб. Футболист отправился в "Карпаты", где многому научился. Был один год в "Шахтере" и еще один сезон провел в "Динамо" (второй заход). В 2021 году окончательно попрощался с грандами украинского футбола и подписал контракт с "Рухом", где чувствует себя прекрасно, прогрессирует и, возможно, в скором будущем получит вызов в главную команду страны – сборную Украины.
Фото - UA-Футбол
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