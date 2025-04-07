О них не говорят так много, как об игроках Динамо и Шахтера. Футболисты УПЛ, тоже заслуживающие внимание

Для тех, кто следит за чемпионатом Украины, нет футболистов, о которых бы нечего было сказать. Однако, есть игроки, чьи имена звучат практически в каждой новости. О них мы знаем все – как играют, тренируются, живут и какие имена у их детей. То же касается и легионеров. Но это вовсе не значит, что только, например, Судаков, Ванат, Конопля, Шапаренко делают наш футбол привлекательным, а борьбу за медали огненной. Есть футболисты, которые выполняют не меньше работы на футбольном поле для результата своей команды. Но о них так громко не говорят.

Илья Путря

26-летний защитник ЛНЗ не возглавляет список громких трансферов. Его фамилию мы видим регулярно в главных футбольных новостях. Но тот, кто болеет за "Черноморец", не может не сказать несколько добрых теплых слов об экс-капитане одесситов.

Свои первые шаги на зеленом газоне Илья сделал в родном Мариуполе на базе "Азовстали". В 13 лет юный футболист переехал в "Шахтер". Прошел через все юношеские и молодежные команды "горняков", но в качестве резервиста. О том, чтобы закрепиться в основе взрослой команды не было и речи. Поэтому в 21 год Илья отправился в родной Мариуполь (2019 год). По итогам 2019 года Илья стал лучшим молодым футболистом УПЛ. В 2020 году перебрался в "Черноморец", где очень быстро стал лидером команды и любимцем болельщиков. В 2024 году попрощался с Одессой и отправился за новым вызовом в ЛНЗ. Универсальный футболист не стал лучшим по количеству голов и ассистов. Но в сезоне 2024/2025 Илья занял первое место по количеству проведенных минут на поле (2039) среди всех футболистов команды. То есть, Илья остается тихим лидером, которому пока сложно найти замену.

Александр Пятов

Александр начинал карьеру игрока, выступая за футзальные команды. В 19 лет перешел в футбольную команду "Галиция", которая играла в чемпионате Львовской области. Постепенно полузащитник добрался до Второй, а затем и Первой лиг. В 2022 году "Кривбасс" отправил футболиста в аренду в "Зноймо" (Чехия) и "Олимпию" (Польша). Через год Александр вернулся в Украину. Летом 2023 года подписал контракт с "Ингульцом". Вместе с Пятовым команда ворвалась в УПЛ. Несмотря на то, что "Ингулец" в Высшем дивизионе страдает и все идет к возвращению во Второй дивизион, некоторые футболисты команды заслуживают внимания. Пятов в их числе. На сегодня Пятов лучший игрок команды, который показывает грамотный футбол. Лучший по созданию моментов и острым передачам. Полузащитника можно назвать и лучшим бомбардиром команды – три гола. Конечно, это очень мало по сравнению с Ванатом, Судаковым, Филипповым, Гуцуляком. Но речь идет об "Ингульце"! И это при том, что Пятов в августе 2024 года (28 лет) дебютировал в УПЛ.

Виталий Ермаков

Виталий Ермаков, как и Александр Пятов дебютировал в УПЛ, имея за плечами большой опыт выступлений за команды Второй и Первой лиг – в 26 лет. О Виталии никогда не говорили, как о талантливом футболисте. Но центральный защитник не давал повод и сильно критиковать себя. Виталий может сыграть как центральным защитником, так и фланговым. Футболист не попадает в символические сборные туров УПЛ, но работу свою выполняет на все сто процентов качественно: читает соперника, обладает силой и выносливостью, высоким футбольным интеллектом, что очень важно в современном футболе.

Филипп Будковский

33-летний нападающий Будковский заслуживает позитивной оценки. Начинал свой путь в детской команде "Отрадный" (Киев). В 14 лет перешел в академию "Шахтера". За юношеские команды "горняков" забивал и даже становился лучшим бомбардиром некоторых молодежных турниров. Но в основу "Шахтера" не попал. С 2013 по 2019 Будковский катался по арендам ("Севастополь", "Заря", французский "Сошо"). Самым продуктивным периодом можно назвать 2014 - 2016 в луганской "Заре" – 54 матча, 22 гола. В 2019 году у Будковского состоялся второй заход в луганский клуб, но он оказался слабым – в 24 матчах всего два гола. Дальше выступления за "Десну" вполне успешные. В 2022 году Будковский подписал контракт с "Полесьем". Первый сезон нападающий провел со знаком плюс – 21 матч, 13 голов. По результатам сезона 2022/2023 "Полесье" отправилось на повышение в УПЛ, а Будковский на понижение – в резерв. Не выдержал конкуренции в лице новичков, которыми усилился клуб перед стартом в Высшем дивизионе. В 32 года стать резервным игроком сложно психологически. Мог быть вариант и с завершением карьеры. Но Филипп не сдавался. Поиски нового клуба привели его в "Зарю" – третий раз.

В нынешнем сезоне "Заря" уверенно поднимается вверх по турнирной таблице – шестое место после 10-го сезона 2023/2024. Во многом благодаря Будковскому, на счету которого семь голов. Всего "Заря" имеет на счету 27 голов. Результат нападающего положительный. Реанимация карьеры удалась.

Евгений Скиба

Молодой центральный защитник "Черноморца" прогрессирует семимильными шагами. Евгений – второй игрок одесского клуба по количеству сыгранных минут (среди защитников) после Богдана Бутко и третий из всей команды (1454 минуты). У центрального защитника в активе четыре гола и один ассист (сезон 2024/2025). Ключевой игрок "Черноморца" является одним из лучших по статистике выигранных верховых дуэлей, отбора мяча, заблокированных ударов в УПЛ. Сегодня Скиба ничем не уступает, например, динамовцу Тарасу Михавко.

Ярослав Карабин

Молодой нападающий "Руха" находился в тени таких громких имен, как Краснопир, Сыч, Квасница. Но сегодня можно сказать, что Ярослав стал одним из основных игроков "Руха". У футболиста впечатляющая статистика - пять голов и три ассиста. Ярослав – универсальный игрок, может сыграть в центре и на фланге. Способен обыграть соперника, прорваться в штрафную, создать момент и реализовать. До окончания сезона у Ярослава есть все шансы закрепиться в лидерах "Руха" и, возможно, вместе с клубом занимать более высокие места в будущем, получая путевки на еврокубковые турниры.

Евгений Пастух

Еще один представитель "Руха", молодой вингер Пастух обладает всеми качествами, чтобы ворваться в лидеры не только своей команды, а и УПЛ. Выходя на поле, полузащитник работает за двоих. Несмотря на свои габариты (рост 193 см), Евгений может ловко обыграть соперника, обладает хорошей техникой, умением побороться за мяч как внизу, так и на втором этаже. Высокий футбольный интеллект позволяет использовать игрока на нескольких позициях – "десятка", "восьмерка", опорник, центральный нападающий. В 2024 году Евгений Пастух вошел в сотню кандидатов на звание Golden Boy – 77-е место.

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Пять лет (2012 - 2017) Евгений Пастух тренировался в молодежных командах киевского "Динамо". Но в какой-то момент понял, что лучший вариант для развития – другой клуб. Футболист отправился в "Карпаты", где многому научился. Был один год в "Шахтере" и еще один сезон провел в "Динамо" (второй заход). В 2021 году окончательно попрощался с грандами украинского футбола и подписал контракт с "Рухом", где чувствует себя прекрасно, прогрессирует и, возможно, в скором будущем получит вызов в главную команду страны – сборную Украины.

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