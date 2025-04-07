Динамо предложили подписать вингера сборной Гондураса, - источник

Киевскому "Динамо" предложили рассмотреть вариант подписания вингера сборной Гондураса и "Селтика" Луиса Пальму, который сейчас играет в аренде в "Олимпиакосе". Об этом сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

По данным источника, 25-летний левый вингер неплохо проявлял себя последние два сезона (сначала в "Арисе", а затем в "Селтике"), но затем несколько сдал, после чего этой зимой отправился в аренду в "Олимпиакос".

В текущем сезоне Луис Пальма провел 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Также на его счету 20 матчей и 5 голов за сборную Гондураса.