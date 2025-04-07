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Динамо предложили подписать вингера сборной Гондураса, - источник
Луис Пальма принадлежит Селтику, но играет в аренде в Олимпиакосе
фото из свободных источников
По данным источника, 25-летний левый вингер неплохо проявлял себя последние два сезона (сначала в "Арисе", а затем в "Селтике"), но затем несколько сдал, после чего этой зимой отправился в аренду в "Олимпиакос".
В текущем сезоне Луис Пальма провел 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Также на его счету 20 матчей и 5 голов за сборную Гондураса.
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