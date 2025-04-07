  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо предложили подписать вингера сборной Гондураса, - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо предложили подписать вингера сборной Гондураса, - источник

Премьер-лига
Обновлено

Луис Пальма принадлежит Селтику, но играет в аренде в Олимпиакосе

Динамо предложили подписать вингера сборной Гондураса, - источник

фото из свободных источников

Новина українською

Киевскому "Динамо" предложили рассмотреть вариант подписания вингера сборной Гондураса и "Селтика" Луиса Пальму, который сейчас играет в аренде в "Олимпиакосе". Об этом сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

По данным источника, 25-летний левый вингер неплохо проявлял себя последние два сезона (сначала в "Арисе", а затем в "Селтике"), но затем несколько сдал, после чего этой зимой отправился в аренду в "Олимпиакос".

В текущем сезоне Луис Пальма провел 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Также на его счету 20 матчей и 5 голов за сборную Гондураса.

По теме
yellow-arrow
Это почти неизбежно. Почему Андрей Ярмоленко станет лучшим бомбардиром УПЛ
yellow-arrow
Шахтер тонет. Кто спасет?
yellow-arrow
Погода, борьба, и претензии Костышина к судейству. Колос - Рух 0:1. Видео гола и обзор матча
Олимпиакос (Пирей) Динамо (Киев) Селтик (Глазго)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости