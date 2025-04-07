Надо пережить этот год. Президент Левого Берега анонсировал на лето серьезные изменения

Президент " Левого Берега " Николай Лавренко рассказал о нынешней ситуации в клубе и пояснил, почему клуб зимой не был активным на трансферном рынке, а также анонсировал масштабные перемены в будущем.

"Кадровой перестройки как таковой не произошло по разным причинам. Есть вопросы финансов, потому что у всех запросы, а также есть вопросы главного тренера. Мы смотрели, и он пока не определился с форматом такой грандиозной перестройки. Точечно мы некоторые вопросы решили, и он считает, что все нормально. Я тоже считаю, что при всех реалиях мы дали еще раз шанс многим футболистам и, мне кажется, понемногу мы находим свою игру. Понимаем, что хотелось бы лучших исполнителей, но что имеем – то имеем".

У нас были варианты, мы просматривали новичков, были переговоры и многих хотели. Фамилии называть не буду. Агенты нас здесь пикетировали со всех сторон, но такова позиция моя и Первака: "Если бы были лучше – мы бы взяли, а если такие как есть, то лучше уж те, кто есть".

Мы осторожно к этому отнеслись, но мы работаем над этим, и, если все будет хорошо, – летом мы должны делать серьезный шаг, скажем так. Надо пережить этот год. Даже при больших деньгах, особенно в украинском футболе, игрокам нужно время на адаптацию, тем более если речь идет об иностранцах", – сказал Лавренко.