  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Надо пережить этот год. Президент Левого Берега анонсировал на лето серьезные изменения
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надо пережить этот год. Президент Левого Берега анонсировал на лето серьезные изменения

Премьер-лига
Обновлено

Команде нужно удержаться в УПЛ, а затем...

Надо пережить этот год. Президент Левого Берега анонсировал на лето серьезные изменения

Фото: ФК Левый Берег / Автор неизвестен

Новина українською

Президент "Левого Берега" Николай Лавренко рассказал о нынешней ситуации в клубе и пояснил, почему клуб зимой не был активным на трансферном рынке, а также анонсировал масштабные перемены в будущем.

"Кадровой перестройки как таковой не произошло по разным причинам. Есть вопросы финансов, потому что у всех запросы, а также есть вопросы главного тренера. Мы смотрели, и он пока не определился с форматом такой грандиозной перестройки. Точечно мы некоторые вопросы решили, и он считает, что все нормально. Я тоже считаю, что при всех реалиях мы дали еще раз шанс многим футболистам и, мне кажется, понемногу мы находим свою игру. Понимаем, что хотелось бы лучших исполнителей, но что имеем – то имеем".

У нас были варианты, мы просматривали новичков, были переговоры и многих хотели. Фамилии называть не буду. Агенты нас здесь пикетировали со всех сторон, но такова позиция моя и Первака: "Если бы были лучше – мы бы взяли, а если такие как есть, то лучше уж те, кто есть".

Мы осторожно к этому отнеслись, но мы работаем над этим, и, если все будет хорошо, – летом мы должны делать серьезный шаг, скажем так. Надо пережить этот год. Даже при больших деньгах, особенно в украинском футболе, игрокам нужно время на адаптацию, тем более если речь идет об иностранцах", – сказал Лавренко.

Напомним, что на данный момент "Левый Берег" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, имея активе 22 очка.

По теме
yellow-arrow
Судаков в Инстаграме Металлиста 1925 поздравил с победой "настоящий Металлист"
yellow-arrow
УПЛ. Полесье – Карпаты 1:1. Ничья в пользу Кривбасса
yellow-arrow
Гуцуляк с пенальти. Полесье сравняло счет в матче с Карпатами. ВИДЕО
Николай Лавренко Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости