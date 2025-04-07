Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надо пережить этот год. Президент Левого Берега анонсировал на лето серьезные изменения
Команде нужно удержаться в УПЛ, а затем...
Фото: ФК Левый Берег / Автор неизвестен
Президент "
"Кадровой перестройки как таковой не произошло по разным причинам. Есть вопросы финансов, потому что у всех запросы, а также есть вопросы главного тренера. Мы смотрели, и он пока не определился с форматом такой грандиозной перестройки. Точечно мы некоторые вопросы решили, и он считает, что все нормально. Я тоже считаю, что при всех реалиях мы дали еще раз шанс многим футболистам и, мне кажется, понемногу мы находим свою игру. Понимаем, что хотелось бы лучших исполнителей, но что имеем – то имеем".
У нас были варианты, мы просматривали новичков, были переговоры и многих хотели. Фамилии называть не буду. Агенты нас здесь пикетировали со всех сторон, но такова позиция моя и Первака: "Если бы были лучше – мы бы взяли, а если такие как есть, то лучше уж те, кто есть".
Мы осторожно к этому отнеслись, но мы работаем над этим, и, если все будет хорошо, – летом мы должны делать серьезный шаг, скажем так. Надо пережить этот год. Даже при больших деньгах, особенно в украинском футболе, игрокам нужно время на адаптацию, тем более если речь идет об иностранцах", – сказал Лавренко.
Напомним, что на данный момент "Левый Берег" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, имея активе 22 очка.
Популярное сейчас
- "Можно было просто поблагодарить". Бойко вспомнил обидные слова Коломойского после финала Лиги Европы
- В Кабмине сделали заявление относительно соглашения с США об украинских ресурсах
- Тренер Металлиста поделился впечатлениями от победы в харьковском дерби
- Динамо, Александрия и Шахтер не ошибаются. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty