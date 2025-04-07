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"Это нормальное дело для них", - вингер Карпат рассказал об интересе грандов АПЛ

Премьер-лига

Ранее ходили слухи, что за Бруниньо следили в АПЛ

"Это нормальное дело для них", - вингер Карпат рассказал об интересе грандов АПЛ

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Бразильский вингер "Карпат" Бруниньо вспомнил, как он отреагировал на новость о заинтересованности в своих услугах от ведущих английских клубов в 2018 году.

– Несколько лет назад о тебе говорили все европейские СМИ, сообщали об интересе со стороны "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Что из этого было правдой? Ты бывал где-нибудь на просмотрах? Имели место конкретные переговоры?

– Все верно, эти команды следили за мной. Это нормальное дело для них – отслеживать перспективных игроков в Бразилии. Интерес остыл после того, как мой клуб вернул меня в молодежную команду. Я тогда этого решения не понял, но, в конце концов, это все обошлось и вышло хорошо.

– Ты много поездил по аренде. Какая была самой полезной?

– "Гуарани" в Бразилии – это команда, где я лучше себя проявил. Там моя манера игры делала ощутимую разницу и я был самым счастливым. В других командах мой стиль игры полностью отличался от того, что ставил перед собой клуб, и в конечном итоге я играл меньше.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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