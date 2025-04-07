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Карпаты уволили Езерского, который пытался перетянуть молодого игрока к другому агенту, - СМИ

Премьер-лига

У нас очередной скандал

Карпаты уволили Езерского, который пытался перетянуть молодого игрока к другому агенту, - СМИ

fckarpaty.org.ua

Новина українською

"Карпаты" приняли решение прекратить сотрудничеством с Владимиром Езерским, который находился в структуре клуба как старший тренер.

Как сообщает ТаТоТаке, в конце марта 2025 года полузащитник "Карпат" и игрок молодежной сборной U-20 Артур Шах сообщил руководству клуба, что помощник главного тренера сборной Езерский в расположении сборной команды перед матчем пытался склонить его к сотрудничеству с конкретной агентской компанией, обещая трудоустройство в Европе (вероятнее всего, речь идет о ProStar Вадима Шаблия).

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Разговор между Шахом и Езерским произошел за два часа до товарищеского матча сборной Украины U-20.

В итоге, после того, как информация дошла до президента "Карпат" Владимира Маткивского, он принял решение прекратить сотрудничество с Езерским. О ситуации было сообщено и в Украинскую ассоциацию футбола, но реакции со стороны УАФ пока нет.

Стоит отметить, что официальной информации от "Карпат" по этому поводу пока нет.

Напомним, что в нынешнем сезоне Артур Шах провел 21 игру за Карпаты, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Владимир Езерский работает в тренерском штабе сборной Украины U-20.

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Владимир Езерский Украина U-20 Карпаты (Львов) Артур Шах
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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