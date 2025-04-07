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Карпаты уволили Езерского, который пытался перетянуть молодого игрока к другому агенту, - СМИ
У нас очередной скандал
fckarpaty.org.ua
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Как сообщает ТаТоТаке, в конце марта 2025 года полузащитник "Карпат" и игрок молодежной сборной U-20 Артур Шах сообщил руководству клуба, что помощник главного тренера сборной Езерский в расположении сборной команды перед матчем пытался склонить его к сотрудничеству с конкретной агентской компанией, обещая трудоустройство в Европе (вероятнее всего, речь идет о ProStar Вадима Шаблия).
Разговор между Шахом и Езерским произошел за два часа до товарищеского матча сборной Украины U-20.
В итоге, после того, как информация дошла до президента "Карпат" Владимира Маткивского, он принял решение прекратить сотрудничество с Езерским. О ситуации было сообщено и в Украинскую ассоциацию футбола, но реакции со стороны УАФ пока нет.
Стоит отметить, что официальной информации от "Карпат" по этому поводу пока нет.
Напомним, что в нынешнем сезоне Артур Шах провел 21 игру за Карпаты, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Владимир Езерский работает в тренерском штабе сборной Украины U-20.
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