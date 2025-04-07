Шахтер тонет. Кто спасет?

Текущий сезон "Шахтера" еще не окончен, но даже сейчас можно считать его провальным. Команда не смогла достичь поставленных целей ни в УПЛ, ни на европейской арене. Под руководством главного тренера Марино Пушича "горняки" столкнулись с рядом проблем, которые привели к неудачам на обоих фронтах. И пока еще есть время руководству клуба нужно понять причины данного провала, оценить работу тренерского штаба и найти возможные выходы из кризиса.

В УПЛ команда после 22-х туров уверенно занимает 3-е место, что не свойственно для "горняков". "Шахтер" хоть и забил больше всех в чемпионате, но это им никак не помогло. Та же "Александрия" сильно уступает грандам украинского футбола в атакующем плане, но это низкая результативность не мешает Руслану Ротаню держать планку 2-й команды УПЛ. А вот в Лиге чемпионов все было куда печальней, так как болельщики долго ждали забитого гола от своей команды. И как итог "Шахтер" закончил групповой этап за пределами зоны выхода (27-е место). Если в УПЛ все потеряно, то в Кубке Украины у "горняков" есть хотя бы шанс на успех. Сразу стоит отметить, что он невелик, несмотря на позднюю стадию – проблемы могут возникнуть с выходом в финал.

Неутешительные результаты

Выступление в Лиге чемпионов можно смело считать ужасными. Не получилось у тренерского штаба вывести команду хотя бы на стадию 1/16 финала, хотя изначально казалось, что шансы неплохи. Все пошло наперекосяк с первой игры против "Болоньи". Тогда "Шахтер" должен был уверенно набирать 3 очка, так как итальянский клуб настигла черная полоса. Но сильный дождь, незабитый пенальти и совершенно неуверенная игра не позволили "горнякам" заполучить ту самую победу. А дальше все как в тумане. Сперва была "Аталанта" со своим атакующим футбол, которая забила 3 безответных гола. Следом был ой какой непростой выезд в Англии, где в Лондоне "Арсенал" минимально обыграл "Шахтер", несмотря на то, что по игре украинский клуб выглядел весьма достойно. После "Янг Бойз" появилась некая надежда, но удаление и невероятный камбэк от ПСВ опустили всех фанатов донецкого клуба на землю. "Бавария" лишь подтвердила то, что еврокубковый сезон для нас окончен, а такой турнир как Лига чемпионов уже не уровень "горняков". Оставшиеся матчи стали лишь формальность, не смотря на победу со счетом 2:0 над весьма непростым оппонентов в виде "Бреста".

"Горняки" продемонстрировали слабую игру и отсутствие командного духа. И здесь можно подумать, что был сделан акцент на домашний чемпионат, но ведь и в нем провал. После 3 отличных сезонов, где "Шахтер" заканчивал на первой строчке случился спад. "Динамо" уверенно лидирует и имеет отрыв в 10 очков, хоть у "горняков" и есть игра в запасе. Но до столичного клуба есть еще одна ступень – "Александрия" под руководством Руслана Ротаня. И между ними разница в 6 очков и также игра в запасе у "Шахтера". И вот здесь уже задача вполне реальна, если не брать в учет, что "горняки" дважды упустили победы после зимнего перерыва.

Известный украинский тренер Олег Федорчук отметил: "Как-то без огня команда играла в общем, безвольно даже иногда. Я не видел у "Шахтера" командного духа. Возможно, это связано с тем, что нет достаточной коммуникации между игроками, нет дружбы вне поля".

Почему же не получается?

Как принято в последнее время, когда команда испытывает трудности и находится в кризисе – все винят тренеров. Футбольные эксперты, болельщики, все в один голос задавались целесообразностью назначения Марино Пушича на пост главного тренера донецкого клуба. Ведь специалист в основном был ассистентом и не имел должного опыта. Безусловно, у него есть достижения в виде вывода команды в элитный дивизион Нидерландов и работа в тандеме с Арне Слотом, но этого оказалось недостаточно для целей и амбиций донецкого "Шахтера". По мнению экспертов и болельщиков назначение Марино Пушича стало одной из ключевых причин неудач клуба.

Олег Федорчук выразил сомнения в правильности этого выбора: "Шахтер явно ошибся с тренером. Как можно было приглашать на должность главного специалиста, который нигде главным не был? Очень ему сложно".

Кроме того, Пушичу предъявляют претензии за излишнюю ставку на бразильских игроков, которые, несмотря на индивидуальное мастерство, не всегда демонстрировали необходимую мотивацию и командную игру.

Федорчук отметил: "Почему он в еврокубках отдает приоритет бразильцам? Для него главное почему-то их заиграть, а они, хоть и играют иногда неплохо, но не дают результат".

Следующими факторами выступают тактические просчеты и физическая подготовка. Команда часто пропускала голы на последних минутах матчей, что свидетельствует о недостаточной концентрации и физической готовности игроков. Поражение от ПСВ, когда "Шахтер" вел 2:0, но уступил 2:3, стало ярким примером таких проблем. Конечно здесь есть фактор удаления, но у "горняков" была фора в два мяча и будь состав чуточку выносливее – очки можно было бы не потерять.

Марино Пушич признал эту проблему: "Надо оставаться сосредоточенным и сконцентрированным до последних секунд – досадно, но мы этого не сделали. И снова получили гол на последних минутах игры".

Также многие отмечают слабую работу на трансферном рынке. По мнению экспертов можно было бы гораздо глубже анализировать потенциальных футболистов и следить за текущим составом и не отдавать игроков, которые могут быть полезны. Одним из таких примеров выступает Зубков, который был продан в "Трабзонспор" за 6 млн евро. Хотя его статистические показатели (5 голов и 3 передачи за 12 игр) говорят о том, что Александр был бы полезен в оставшийся части сезона. А к слову, украинец в Турции за 7 матчей уже дважды отметился забитыми голами и отдал одну результативную передачу.

Что делать с Марино Пушичем?

Вопрос судьбы Марино Пушича в "Шахтере" выходит за рамки простой эмоции "он не справился". Да, результаты ужасны: вылет из еврокубков, нестабильная игра, отсутствие прогресса. Но важно понимать, что команда переживает системный кризис. Война, регулярные переезды, нестабильность инфраструктуры — все это влияет и на игроков, и на тренеров. И все же, если клуб хочет срочных и конкретных результатов, без радикальной смены тренерского штаба будет сложно.

Поддержка Пушича в долгосрочной перспективе возможна только при условии реформ в структуре подготовки, более гибкой трансферной политики и пересмотра вектора развития. Иначе кризис может продолжиться и уже в последующих сезонах болельщики могут лишиться возможности смотреть за своей командой на евроарене. Если этого нет — и доверия больше нет — значит, нужно принимать волевое решение и искать специалиста, способного вернуть "Шахтер" на прежний уровень.

Кто может заменить Марино Пушича?

В случае отставки Марино Пушича "Шахтеру" необходимо будет найти нового наставника, способного вернуть команду на лидирующие позиции. Среди возможных кандидатов не так много специалистов, которые смогут осилить такую задачу. И здесь уж точно не получиться вывезти на своих тренерах, а значит нужно обращаться за помощью к иностранным мастерам. В свете неутешительных результатов "Шахтера" в сезоне 2024/2025, руководство клуба рассматривает замену главного тренера Марино Пушича. Ранее в шорт-лист кандидатов входили Франческо Фариоли и Эдин Терзич.

Франческо Фариоли – итальянский специалист, который на данном этапе возглавляет "Аякс". Учитывая как обстоят дела у команды – его назначения выглядит бесперспективным, но разобрать почему же он подходит "Шахтеру" все таки стоит. Прежде всего стиль и тактика идеальны для "горняков". Фариоли, ученик Роберто Де Дзерби, известен своим акцентом на владении мячом и атакующем футболе. В "Аяксе" он использует формацию 2-3-2 при выходе из обороны, где два центральных защитника взаимодействуют с опорным полузащитником и фулбэками, создавая численное преимущество при начале атак. В финальной трети поля его команды активно используют полуфланги, совершая подыгрыши и создавая возможности для ударов или передач в штрафную. Особое внимание уделяется высоким прессингам и агрессивной игре без мяча, что позволяет быстро возвращать владение и создавать моменты для контратак. Философия Фариоли, ориентированная на контроль мяча и атакующую игру, соответствует традиционному стилю "Шахтера". Его способность развивать молодых игроков и внедрять их в основной состав может быть полезной для клуба, известного своей работой с талантливой молодежью.

Эдин Терзич сейчас находится без работы и такой проект как "Шахтер" может заинтересовать немецкого специалиста. Тренер предпочитает гибкие тактические схемы, адаптируя формации под конкретного соперника. В "Боруссии Дортмунд" он часто использовал формации 4-3-3 и 4-2-3-1, акцентируя внимание на быстрых переходах из обороны в атаку и использовании фланговых игроков для создания ширины. Его команды известны высоким прессингом и стремлением контролировать центральные зоны поля. Терзич также делает упор на использование полуфлангов для проникновения в штрафную и создания голевых моментов. Опыт в работе с молодыми талантами и его способность адаптировать тактику под различные условия могут быть ценными для "Шахтера". Его подход к игре, сочетающий атакующую философию с гибкостью в тактических решениях, может помочь команде вернуть утраченные позиции.

Сезон 2024/2025 стал для "Шахтера" самым сложным за последнее десятилетие. Ни игры, ни результата, ни европейской весны. Проект Марино Пушича, судя по всему, оказался неудачным экспериментом. Ошибки были и на уровне тренера, и в стратегии клуба, и в кадровых решениях. Впереди лето — и оно станет решающим. Либо клуб делает перезагрузку и ищет нового лидера, либо рискует окончательно потерять статус ведущей команды страны. Болельщики, эксперты и даже сами игроки ожидают перемен. И "Шахтер" должен ответить на главный вопрос прямо сейчас: кто поведет команду дальше? Пушич или кто-то, кто вернет "горнякам" лицо и амбиции.