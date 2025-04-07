Это почти неизбежно. Почему Андрей Ярмоленко станет лучшим бомбардиром УПЛ

В матче с “Левым Берегом” Андрей Ярмоленко установил красивую цифру — отметился 111-м мячом в условиях Премьер-лиги. Будет еще гораздо красивее, если вингер “Динамо” таки замахнется на “вечный” рекорд, установленный Максимом Шацких — нападающий завершил карьеру в 2015-м, а его 124 гола до сих пор являются недосягаемой планкой.

Уроженец Узбекистана опередил Сергея Реброва в апреле 2014-го. Свою попытку приблизиться совершил Евгений Селезнев, однако фактически попрощался с большим футболом в ноябре 2022-го, вскоре повесил бутсы на гвоздь, поэтому остановился на отметке “117”.

Нехитрые математические расчеты показывают, что Ярмоленко осталось огорчить соперников еще тринадцать раз. Возникает вопрос: а имеет ли игрок ресурсы, чтобы возглавить бомбардирский список? Мы убеждены, что да и вас в этом убедим.

Позволяет уровень УПЛ

Не будем оригинальными, если повторим популярный тейк во время выступлений “Динамо” в текущей кампании Лиги Европы. “Какой же уровень УПЛ, если лучшая украинская команда в этом сезоне едва не финишировала последней в зачете ЛЕ?”.

Увы, низкий, и это известно давно. Начало полномасштабной войны, отток качественных легионеров, банальное уменьшение финансовых мощностей, повышенный риск исчезновения клубов с понижением в классе — такие вот реалии.

Сегодня понемногу приглашаются иностранцы, однако нужен длительный период, чтобы из общего количества выделились действительно крутые кадры, способные влиять на игру и гарантировать результат. По ощущениям мы где-то в середине 90-х — что интересно, именно тогда “бело-синие” выделялись среди остальных и “щелкали” одно чемпионство за другим.

Сейчас такой сценарий маловероятен, впрочем, наш посыл понятен — УПЛ наполнена представителями, которые в процессе становления, или вряд ли бы когда-нибудь запрыгнули в “вышку” в ее праймовые годы (давайте смотреть на ситуацию честно).

В весеннем отрезке киевляне не особо радуют перформансом ввиду функциональности их действий (ничья с “Ворсклой”, натужный обыгрыш ЛНЗ, потеря очков против “Зари” и т.д.), однако даже в такой форме ничто не мешает им оставаться непобедимыми.

Есть ощущение, что тенденция продолжится, и это автоматически поможет Ярмоленко обогатить голевой задел. Большинство уступает в возможностях, вынуждено защищаться, опускается слишком низким блоком, позволяет атаковать — здесь сам Бог велел догнать Шацких. И неважно, что тридцать пять в паспорте.

До сих пор присутствуют индивидуальные качества, влияющие на ход матча, и в “Динамо” это ценят

Возвращаемся к вышеупомянутой ЛЕ. То, как Андрей продемонстрировал себя в борьбе с “Галатасараем”, — оформил дубль и спас от поражения, — показало, что пороха в пороховницах предостаточно. И мы говорим о международных баталиях, где “Динамо” выглядело очень плохо и моментами откровенно безнадежно. А здесь — УПЛ с невысокими требованиями и факторами, перечисленными в предыдущем пункте.

Есть нарекания и опасения со стороны фанатов на счет возраста, но опять же — это не условный вызов в стан сборной Украины, где реально есть сомнения, не “умрет” ли исполнитель после получасовой беготни на поле.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Ярмоленко появился в 15 матчах и провел 889 минут (на первый взгляд, маловато, но не забывайте о травме четырехглавой мышцы бедра и последующей реабилитации). Знаете, сколько поединков в активе нападающего, где ему выделили менее 30 минут? Три, в одном из которых забитый мяч — львовским “Карпатам” в августе 2024-го. Пусть с одиннадцати метров, однако здесь нет ничего критичного — Андрей не отказывается от ответственности, собран в ограниченное время и делает свое дело.

Если бы Ярмоленко не удерживал удовлетворительную планку, то не котировался бы выше, чем Назар Волошин, вообще-то младший на четырнадцать лет. Ранее наш герой накопил ценный опыт в Германии и Англии, сейчас не лишен этого багажа, достаточно креативен, знает, что такое позиционирование, умеет оказаться там, где этого требует эпизод.

Важно, что набор индивидуальных качеств не игнорируется остальными партнерами — не всегда, впрочем, есть уверенность, что футболист что-то придумает и этим добавит разнообразия в спектр атаки. Недаром же Андрей наделен лидерским статусом, является вице-капитаном, на него готовы играть и поддерживать, что априори увеличивает шансы на то, чтобы поразить ворота конкурентов.

Это не Селезнев, который, кроме того, что в “Минае” имел слабых одноклубников, еще и не нашел с ними общего языка. Охотно поспорим — сами “динамовцы” всячески поспособствуют тому, чтобы их товарищ достиг цели.

Является одним из штатных пенальтистов

Поскольку мы отметили о содействии, то следует сказать несколько слов о пенальти. Это самая вероятная возможность для улучшения личных показателей, и в этом аспекте Ярмоленко знает цену соответствующим моментам.

Даже если Андрею не специально доверяют пробитие (хотя в этом нет ничего плохого), то исполнитель все равно является достойным кандидатом на рандеву с вратарем — все еще мастер и хладнокровен.

После возвращения в Киев вингер наработал на 12 голов, пять из них — пенальти (два — “Оболони”, остальные — “Карпатам”, ЛНЗ и “Полесью”).

Следует добавить, что роль также разделена между Буяльским, Шапаренко и Ванатом, и она, как правило, чередуется. Хотя не во всех случаях — против “Полесья” к точке направился Николай, однако под давлением трибун, требовавших увидеть Ярмоленко, уступил место.

Александр Шовковский отреагировал вполне дипломатично: “Я никогда не вмешиваюсь в эти вопросы, и в данном случае они сами должны решать, кто будет бить 11-метровый — кто больше чувствует, у кого есть, возможно, опыт, уверенность в этом. Я не хочу брать на себя эту ответственность и указывать, кому из игроков надо бить. У нас есть 4-5 игроков, которые могут выполнить 11-метровый. Они сами решают на футбольном поле”.

Поэтому не сложно догадаться, что если НАДО, нападающий возьмет инициативу в свои руки.

Надеемся на мотивацию

“Личные рекорды - это второстепенное, я никогда за этими рекордами не гнался", - заявил Ярмоленко в апреле 2024-го. Действительно, Андрей никогда не акцентировал сильное внимание на преследовании Шацких и Ко, однако он в нескольких шагах, чтобы переплюнуть всех. Будет обидно, если профессиональный спортсмен не закроет гештальт хотя бы в УПЛ (с национальной командой немного труднее — впереди квалификация ЧМ-2026, а до Лиги наций очень далеко).

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Надеемся, что Ярмоленко обойдут повреждения, или он внезапно не решит завершить карьеру на фоне реального чемпионства киевлян и оформления так называемой третьей звездочки.

А так — все козыри на руках. Пора переписывать историю.

Фото - UA-Футбол