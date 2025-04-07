Тренер Руха: Ни в одном европейском чемпионате судьи так долго не проверяют эпизоды на ВАР

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал победу над "Колосом" (1:0) в 23-м туре УПЛ.

"Это был важный матч, ведь каждая команда будет бороться за каждое очко в заключительной стадии сезона. В предыдущих поединках "Рух" эпизодически показывало неплохую игру, но не было жажды победы. Поэтому необходимо было, чтобы в Ковалевке ребята сыграли с первой до последней минуты на максимуме своих возможностей. Конечно, нам не все удавалось, но мы рады, что мы смогли победить.

Денису Слесарю разбили нос, и потому пришлось его заменить. В этом эпизоде ​​арбитр даже не назначил штрафной удар. Сейчас Денис отправится на дополнительное обследование, чтобы определить точный диагноз. Что касается противоречивого момента в конце игры, то я не видел ни в одном европейском чемпионате, чтобы судьи так часто и так долго проверяли эпизоды благодаря ВАР. Поэтому возникает много остановок и это очень сбивает темп игры. Что касается конкретного момента, то схожий эпизод был и в первом тайме у ворот "Колоса" и арбитры тоже тогда не отреагировали на него.

Мы ожидали сложной игры. Думаю, сейчас не будет много красивых матчей, ведь все клубы решают свои турнирные задачи и на первый план выйдет характер и борьба. Этот чемпионат очень интересен и нет проходных игр. Возможно, матч с "Колосом" не был ярким, но я благодарен команде за эту игру и положительный результат. Я доволен их отношением к игре и эта победа очень важна для нас.

Не могу сказать, что игравший сегодня состав – оптимальный. У нас было много серьезных изменений в зимней паузе, так что мы еще ищем свою оптимальную игру и исполнителей, которые будут начинать ее со старта поединка. В то же время могу сказать, что вышедшие с первых минут против "Колоса" игроки провели качественный матч", - сказал Пономарев.