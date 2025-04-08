Фланги Динамо и Шахтера, дуэт Шапаренко-Судаков, ветераны Ярмоленко и Ракицкий, джокеры Александрии и Зари. Символическая сборная 23-го тура УПЛ

Украинские команды постепенно, но уверенно приближаются к финальной части сезона в родной УПЛ. 23-й тур также не стал исключением и подарил болельщикам разнообразные эмоции.

Этот тур растянулся аж на четыре игровых дня и открывало его противостояние аутсайдеров между "Ингульцом" и "Оболонью", в котором минимально торжествовали именно "пивовары".

В субботу напряженный триллер в перемешку с драмой нам подарили полтавская "Ворскла" и луганская "Заря". К тому же, свою первую победу на посту главного тренера одесского "Черноморца" оформил Александр Кучер.

Воскресенье в украинском первенстве ознаменовалось победами всех трех наших мастодонтов: киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и "Александрии".

Заканчивал же этот тур поединок житомирского "Полесья" и львовских "Карпат". В итоге, "волки" на своем поле разошлись миром со "львами". Таким образом из топ-5 команд турнирной таблицы очки набрать не удалось только криворожскому "Кривбассу", который как раз и уступил "горожанам" Руслана Ротаня.

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Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 23-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Кингсли Аниагбосо ("Черноморец")

Матч против черкасского ЛНЗ стал лишь вторым для нигерийца в украинском элитном дивизионе. Впрочем, Аниагбосо не потерялся по игре, надежно отработал на линии ворот и нивелировал угрозу, которая поступала от подопечных Романа Григорчука. В частности, Кингсли сделал несколько качественных сейвов после ударов Мухаррема Яшари.

Центральный защитник: Владислав Приймак ("Оболонь")

Надежная игра центрбека "пивоваров" позволила его команде добыть важнейшую победу (в контексте борьбы за выживание в элитном дивизионе) над "Ингульцом" Василия Кобина. Приймак, в отличие от своего партнера по центру обороны Дубка, сыграл уверенно и без ошибок. Владислав подчищал за партнерами и начинал атаки.

Альтернатива: Роман Дидык ("Рух"). Центрбек львовян выдал свой очередной приличный матч. А на этот раз еще и "желто-черным" удалось победить. В общем вся оборонительная линия львовян показала себя надежно в очном противостоянии с "Колосом". Однако, если выделять кого-то одного из защиты команды Виталия Пономарева, то это будет однозначно 29-й номер.

Центральный защитник: Ярослав Ракицкий ("Черноморец")

Феерическое возвращение легенды, хех. Первый выход Ярослава в старте за "моряков" и сразу ассист на победный мяч. Ракицкий в начале встречи подключился к атаке одесситов и мастерски выложил мяч на голову Скибе, что и принесло Александру Кучеру первую победу во главе "Черноморца". Да и в целом 35-летний защитник отыграл надежно и мастерски справился со своими непосредственными обязанностями. Как отметил наставник одесситов: "Какие еще могут быть вопросы?".

Левый защитник: Владислав Дубинчак ("Динамо")

Кажется, 26-летний фулбек понемногу начал выигрывать конкуренцию у младшего Вивчаренко. Ну как минимум начал лучше пользоваться шансами от Александра Шовковского. В киевском дерби, а именно в матче против "Левого Берега" Владислав был активным в различных фазах и стадиях игры столичного коллектива. В частности, фланговый защитник "бело-синих" совершил несколько неплохих подключений, запустил Шапаренко один на один с голкипером "аистов" и сорвал выход Войцеховского на ворота Нещерета.

Правый защитник: Винисиус Тобиас ("Шахтер")

Бразилец второй тур подряд вышел в стартовом составе "горняков" на матч УПЛ. И на этот раз отметился сразу дублем из ассистов. "Шахтер" в игре с "Вересом" довольно долго запрягал, пока в концовке не забил дважды за три минуты и снял все вопросы на счет победителя. Примечательно, что как раз наш герой по сути в одно лицо создал те две атаки - причем максимально идентичные. Винисиус сначала результативно прострелил на Судакова, а затем такой же трюк выполнил на Траоре.

Центральный полузащитник: Николай Шапаренко ("Динамо")

10-й номер динамовцев традиционно был креативным мозгом своей команды. В поединке против подопечных Виталия Первака хавбек киевлян дирижировал игрой партнеров и сам протягивал мяч на дриблинге. В эпизоде с первым взятием ворот "Левого Берега" Николай выдал классную разрезную предголевую передачу. А позже успешно разогнал вторую атаку, которую и сам в итоге результативно завершил.

Центральный полузащитник: Георгий Судаков ("Шахтер")

Еще одна "десятка" и лидер центра поля украинского гранда. Георгий, по аналогии с вышеупомянутым Николаем, руководил игрой своей команды и направлял атаки. Когда футболисты "Вереса" садились в низкий блок и закрывались, Судаков брал на себя инициативу и просачивался с мячом в свободные зоны. Апофеозом его перемещений стал второй мяч "горняков" во встрече. Хавбек дончан удачно открылся после передачи Тобиаса и снял все вопросы на счет победителя во встрече с ровенчанами.

Левый вингер: Кевин ("Шахтер")

Следующим в нашей символической сборной идет партнер Судакова по линии полузащиты. Хотя и конечно бразилец действовал ощутимо выше и тяготел к воротам Кожухара. Когда игра у подопечных Марино Пушича буксовала, Кевин на уровне с Судаковым был едва ли не единственным, кто пытался искать оригинальные решения для раскрытия плотных оборонительных рядов "Вереса". Латиноамериканский вингер "горняков" часто опасно пристреливался издали и именно он размочил счет во встрече, что сняло ощутимое напряжение с футболистов "Шахтера".

Правый вингер: Ярослав Карабин ("Рух")

Ярослав забил единственный и победный мяч в игре с ковалевским "Колосом" Руслана Костышина. Тем самым Карабин прервал трехматчевую проигрышную серию "желто-черных" (прим. - "Рух" проиграл дважды в УПЛ и один раз в рамках национального Кубка, при этом все матчи прошли на домашней "Арене Львов"). В целом же, вингер львовян был активным на протяжении всей встречи, цеплялся за мячи, не чурался черновой работы и ушел с поля лишь за две минуты до конца основного времени.

Альтернатива: Алексей Гуцуляк ("Полесье"). Вингер житомирских "волков" реализовал пенальти на последних минутах противостояния с львовскими "Карпатами". Однако, этот гол Алексея принес "Полесью" ничью, а не победу - поэтому лишь в качестве альтернативы предлагаем Гуцуляка.

Форвард: Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Еще один представитель лидера чемпионата. У легенды "Динамо" далеко не все получалось в матче с командой Виталия Первака. Опытный нападающий (да номинально Андрей действовал слева, однако часто тяготел к центру нападения) даже моментами выглядел "тяжеловато". Впрочем, в "сухом" остатке ключевую роль сыграли огромный опыт и индивидуальное мастерство лидера "бело-синих". В частности, Ярмоленко нашел свой мяч и пару раз удачно отрабатывал в обороне.

Альтернатива: Владислав Ванат ("Динамо"). В качестве альтернативы опытному Ярмоленко возьмем его партнера по ростеру киевлян - как раз номинального форварда Ваната. Владислав поучаствовал в обоих голах "бело-синих" в игре с "аистами", однако запорол убойную возможность в середине второго тайма. Так как сам не забил, поэтому лишь как дополнительная опция на замену.

Форвард: Безерра ("Александрия")

Еще один номинальный по позиции вингер в нашей символической команде. Ну что же поделать, отмечались в этом туре прежде всего представители этого амплуа. И да, очередная уверенная игра в исполнении бразильского лидера "горожан". Безерра держал в напряжении защиту соперника, шел в обыгрыш, был активным впереди и брал на себя инициативу, что и вылилось в его гол в ворота криворожского "Кривбасса". Этот забитый мяч стал единственным в игре с подопечным Юрия Вернидуба и принес команде Руслана Ротаня важные три зачетных балла. Примечательно, что Безерра на удивление нормально адаптировался к такой непривычной и в определенном смысле суровой, как для представителя Латинской Америки, погоде.

Главный тренер: Александр Кучер ("Черноморец") / Александр Шовковский ("Динамо")

В общем, в этом туре особых тренерских перформансов не прослеживалось. В то же время, все методично выполняли свою работу. Поэтому, традиционно в этой категории предлагаем вам выбор из кандидатов - на этот раз из двух Александров. Конечно, речь идет о наставниках одесской и киевской команд.

Первый одержал жизненно необходимую в разрезе борьбы за выживание победу, которая к этому же стала и дебютной для него во главе "моряков". Коуч же столичного коллектива спокойно и прагматично победил в киевском дерби против довольно неуступчивого "Левого Берега", и при этом сэкономил силы своих подопечных на следующие матчи. Очередная успешная ротация от СаШо.

Джокер тура: Петар Мичин ("Заря")

Когда казалось, что игра в Полтаве идет к своему логическому завершению, а именно ничейному результату - здесь о себе и напомнил сербский хавбек. Петар не выключился из игры на 4-й компенсированной минуте и привел в шок весь стадион "Ворскла" имени А. Бутовского. Мичин принес три важных очка для команды Младена Бартуловича, а этот мяч стал для него уже 8-м в текущей кампании УПЛ.

Запасные: Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Иракли Азаров ("Шахтер"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Денис Попов ("Динамо"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Амбросий Чачуа ("Карпаты"), Александр Яцык ("Заря"), Навин Малыш ("Ворскла"), Александр Назаренко ("Полесье"), Филипп Будковский ("Заря"), Лассина Траоре ("Шахтер"), Руслан Степанюк ("Верес"), Бруниньо ("Карпаты").