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Под мощным снегопадом. Карпаты открыли счет в матче с Полесьем. ВИДЕО
Львовяне забили в контратаке
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Календарь 23-го тура УПЛ закрывается матчем, в котором "Полесье" примет "Карпаты".
Первый тайм прошел без голов, а вот после перерыва, под обильным снегопадом, гости открыли счет, причем в классической контратаке. Краснопир протянул мяч со своей половины, отдал в центр, и Чачуа отлично пробил - 1:0 в пользу львовян на 61-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.
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