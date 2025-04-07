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Под мощным снегопадом. Карпаты открыли счет в матче с Полесьем. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Львовяне забили в контратаке

Под мощным снегопадом. Карпаты открыли счет в матче с Полесьем. ВИДЕО

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 23-го тура УПЛ закрывается матчем, в котором "Полесье" примет "Карпаты".

Первый тайм прошел без голов, а вот после перерыва, под обильным снегопадом, гости открыли счет, причем в классической контратаке. Краснопир протянул мяч со своей половины, отдал в центр, и Чачуа отлично пробил - 1:0 в пользу львовян на 61-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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