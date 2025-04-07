УПЛ. Полесье – Карпаты 1:1. Ничья в пользу Кривбасса

Программу 23-го тура в украинской Премьер-Лиге закрывали очным поединком "Полесье" и "Карпаты".

Что касается стартовых составов, то у "Полесья" в центре обороны на этот раз вышел Матич, а Сарапий снова сыграл в опорной зоне. В "Карпатах" восстановились от травм вышедший справа в защите Мирошниченко и появившийся на скамье запасных Адамюк.

Первые минуты прошли в упорной борьбе без опасных моментов. Матич направил заброс на левый фланг атаки на Назаренко, но Александр в мяч не успел. Чуть больше мячом владели львовяне, чаще атаковавшие ворота соперника. Значительно выше ворот пробил Бруниньо после отскока от Чачуа перед штрафной.

После отскока перед штрафной Олег Очеретько подхватил мяч и тоже направил его над перекладиной.

Мирошниченко с правого фланга сыграл в центр штрафной, где удар Чачуа заблокировали защитники. Дальний удар Мирошниченко издалека уже традиционно полетел над воротами.

После 30-й минуты наконец-то активизировались хозяева. Бабенко в зоне перед штрафной с отскока пробил у соперника. Батиста пропустил потенциально опасный прострел Назаренко с левого фланга, но за его спиной никого из партнеров не было.

Крушинский обыграл Очеретько, отдал на Батисту, удар которого заблокировали защитника, а добивание Назаренко только стряхнуло перекладину ворот. Самый опасный момент в матче.



Перед свистком на перерыв Бабенко подал с правого фланга на Гуцуляка, но Стецьков успешно выбрал позицию и перехватил эту передачу. Первый тайм закончился логической ничьей. Обе команды поочередно владели инициативой в первом тайме, но реализовать потенциальные голевые моменты ни одна из команд не смогла

На старте второго тайма продолжало атаковать "Полесье". Убегал лицом к лицу с голкипером по флангу Крушинский, но Бабогло в последний момент выбил круглого на угловой.

Прострел от Михайличенко с левого фланга перевел на угловой Канарейкин. Удар Батисты с линии штрафной заблокировали защитники, а добивание Назаренко прошло выше ворот. Канарейкин под давлением отдал передачу в ноги Батисти, но сам прыгнул в ноги и взял мяч.

На 55-й минуте настоящий снегопад с сильным ветром накрыл Житомир.

Едва ли не первая опасная атака львовян стала результативной. Краснопир со своей половины поля протянул мяч правым флангом, отдал на Очеретько, который продолжил на Чачуа, удар которого не сумел парировать Кудрик. 0:1.

Чачуа мог делать дубль через несколько минут, но мяч после его удара пролетел над правым углом ворот.

В заключительной части второго тайма повторился сценарий концовки первого тайма: "Полесье" атаковало, а "Карпаты" отбивались. Йосефи перехватил пас Кинарейкина , после чего прострелил в ногу Педросо, рикошетом от которого мяч полетел в ближний каркас ворот.

Подача с правого фланга от Майсурадзе попала в руку Костенко в штрафной. Арбитр после пересмотра ВАР назначил пенальти. Гуцуляк уверенно реализовал приговор и забил свой 11-й гол в сезоне. 1:1.

Почти сразу же "Карпаты" могли забивать второй раз, но удар Невеса попал в перекладину. В этот момент Кудрик кулаком попал в голову бразильцу. Тренерский штаб львовян требовал назначения пенальти, но арбитр не усмотрел в этом эпизоде ​​нарушение правил. Уже в добавленное арбитром время тот же Невес опасно пробивал, но Кудрик справился с этим ударом.

Ничья не удовлетворила ни одну из сторон. "Полесье" упустило возможность оторваться от "Кривбасса", а "Карпаты" не смогли приблизиться к еврокубковой зоне.

23-й тур УПЛ

Житомир. "Центральный"

"Полесье" - "Карпаты" 1:1

Голы: Гуцуляк, 88 (пен.)– Чачуа, 60

"Полесье": Кудрик - Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайличенко - Сарапий (Андриевский, 65), Бабенко, Крушинский (Йосефи, 73) - Гуцуляк, Батиста, Назаренко.

"Карпаты": Кинарейкин - Мирошниченко, Бабогло, Педросо, Стецьков - Чачуа, Альварес, Бруниньо (Танда, 69) - Костенко, Краснопир (Невес, 69), Очеретько (Подлепенец, 83).

Предупреждения: Сарапий, 26, Батиста, 74, Мирошниченко, 85 – Стецьков, 56, Бабогло, 58.