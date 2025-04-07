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Гуцуляк с пенальти. Полесье сравняло счет в матче с Карпатами. ВИДЕО
Хозяева как минимум спаслись
polissyafc.com
Календарь 23-го тура УПЛ закрывается матчем, в котором "Полесье" принимает "Карпаты".
Первый тайм прошел без голов, а вот после перерыва, под обильным снегопадом, гости открыли счет в контратаке.
Тем не менее, 86-й минуте «волки» получили право на пенальти – Костенко при подаче в штрафную сыграл рукой. И Гуцуляк реализовал "точку" - 1:1 в матче и играть еще минут 5-7.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
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