Гуцуляк с пенальти. Полесье сравняло счет в матче с Карпатами. ВИДЕО

Календарь 23-го тура УПЛ закрывается матчем, в котором "Полесье" принимает "Карпаты".

Первый тайм прошел без голов, а вот после перерыва, под обильным снегопадом, гости открыли счет в контратаке.

Тем не менее, 86-й минуте «волки» получили право на пенальти – Костенко при подаче в штрафную сыграл рукой. И Гуцуляк реализовал "точку" - 1:1 в матче и играть еще минут 5-7.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.