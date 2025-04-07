Форвард Левого Берега: Психологическим проблем не было - играть против Динамо было приятно

Форвард "Левого Берега" Дмитрий Шастал подвел итог матча 23-го тура УПЛ с "Динамо" (0:2) .

"Мы большими силами оборонялись и, учитывая это, было непросто выходить в атаку. Пытались больше заострять игру за счет дальних ударов. Нам, прежде всего, важно было качественно сыграть в защите и по возможности выбегать в контратаки. Во втором тайме это удавалось, но до логического завершения доказать не смогли.

Не думаю, что были какие-то психологические проблемы. Напротив, играть против такого соперника было приятно. Безусловно, второй пропущенный гол на старте второго тайма повлиял на нашу команду. Второй тайм продемонстрировал, что мы можем играть достойно и создавать моменты против такого соперника. Надо выжимать больше своих атак", - сказал Шастал.