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Что будет дальше – никто не знает. У клуба УПЛ серьезные финансовые проблемы
Речь идет о Ворскле
instagram.com/fcvp.official
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик рассказал, что в полтавской "
"Я не знаю, что там происходит в клубе. У меня такое впечатление, что там есть серьезные финансовые проблемы. Это не из команды известно, а от других людей.
Что будет дальше – никто не знает, но доиграть чемпионат нужно. И задача "Ворсклы" - остаться в УПЛ, желательно, без переходных матчей", - сказал Цыганык.
Напомним, что в конце марта Ворскла публично обратилась в компетентные органы с требованием прекратить давление на компанию "Феррекспо", которой владеет почетный президент и владелец полтавского клуба Константин Жеваго.
На данный момент команда занимает 14 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 21 зачетный балл.
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