Что будет  дальше – никто не знает. У клуба УПЛ серьезные финансовые проблемы

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик рассказал, что в полтавской " Ворскле " серьезные финансовые проблемы, что может объяснять кризис результатов команды Юрия Максимова.

"Я не знаю, что там происходит в клубе. У меня такое впечатление, что там есть серьезные финансовые проблемы. Это не из команды известно, а от других людей.

Что будет дальше – никто не знает, но доиграть чемпионат нужно. И задача "Ворсклы" - остаться в УПЛ, желательно, без переходных матчей", - сказал Цыганык.