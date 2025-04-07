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Что будет  дальше – никто не знает. У клуба УПЛ серьезные финансовые проблемы

Премьер-лига

Речь идет о Ворскле

Что будет  дальше – никто не знает. У клуба УПЛ серьезные финансовые проблемы

instagram.com/fcvp.official

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик рассказал, что в полтавской "Ворскле" серьезные финансовые проблемы, что может объяснять кризис результатов команды Юрия Максимова.

"Я не знаю, что там происходит в клубе. У меня такое впечатление, что там есть серьезные финансовые проблемы. Это не из команды известно, а от других людей.

Что будет дальше – никто не знает, но доиграть чемпионат нужно. И задача "Ворсклы" - остаться в УПЛ, желательно, без переходных матчей", - сказал Цыганык.

Напомним, что в конце марта Ворскла публично обратилась в компетентные органы с требованием прекратить давление на компанию "Феррекспо", которой владеет почетный президент и владелец полтавского клуба Константин Жеваго.

На данный момент команда занимает 14 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 21 зачетный балл.

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Ворскла (Полтава) Игорь Цыганык
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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