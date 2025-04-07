Лупашко: Для Полесья судейские моменты повторяются - это наталкивает на плохие мысли

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко подвел итог матча 23-го тура УПЛ с "Полесьем" (1:1) .

– Мы очень расстроены. Серьезно готовились к сегодняшнему матчу и многое удалось реализовать… Всегда не хватает слов после потерь таких побед. Полагаю, сегодня была равная игра. Мы забили первые, должны были удержать преимущество, расширять его. "Полесье" заставило нас прижиматься к своим воротам. Весомую роль в матче сыграли тяжелые погодные условия.

– "Карпаты" активно и уверенно начали. Настраивали ли вы игроков на этот матч по-особому?

– Не было особого настроя на игру. Несмотря на то, что мы играем на выезде, играем против "Полесья" – мы должны играть первым номером и контролировать игру. В целом я доволен. Нам нужно работать над своей ментальностью, изменять ее. Если мы планируем построить хороший проект, мы не должны смотреть на эмблему на груди соперника. Мы должны понимать, что ход игры на поле зависит только от нас. Эти моменты важны для нас. Мы не можем выключаться в матчах, где ведем в счете. Обидно, но есть, как есть. Я благодарным игрокам за самоотдачу и смелую игру.

– В конце матча было два схожих момента, которые трактовались арбитром по-разному. Каково ваше мнение относительно них?

– Конечно, жаль, что так произошло. Игроки эмоционально реагируют на подобные моменты, когда ощущают несправедливость. Это досадно. Почему-то для "Полесья" такие моменты повторяются. Против ЛНЗ засчитали гол, сегодня не назначили пенальти, когда голкипер бьет нападающего кулаком в голову. Контакт был, он не играл в мяч. В моменте с пенальти в наши ворота арбитр пошел смотреть VAR, в момент у ворот "Полесья" - нет. Это наталкивает на плохие мысли. Потому игроки так бурно реагировали. Неприятно. Эти моменты оставили для нас самый большой осадок. Эмоции внутри бушуют. Теперь я не могу подобрать слов. Нужно это пройти и быть сильнее.

- Чувствовали ли вы поддержку болельщиков, которые сегодня приехали из Львова?

– Да, это было фантастически. Мы очень благодарны им. Большой клуб никогда не будет построен без поддержки болельщиков. Ты можешь показывать любой футбол, но без поддержки у тебя ничего не выйдет. Самая большая ценность нашего клуба – большая фан-база. Мы хотим ее увеличивать своей самоотдачей. Все что мы делаем на футбольном поле – это все для болельщиков.