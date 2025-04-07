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Ашур: Полесье становится более искусным в аспекте силовой борьбы - бойцовых качеств у команды хоть отбавляй

Премьер-лига
Обновлено

Полесье сыграло вничью с Карпатами

Ашур: Полесье становится более искусным в аспекте силовой борьбы - бойцовых качеств у команды хоть отбавляй

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур подвел итог матча 23-го тура УПЛ с "Карпатами" (1:1).

– Чего не хватило вашей команде, чтобы получить сегодня максимальный результат?

– Сегодня я заметил, что мы становимся более мастеровитыми в аспекте силовой борьбы. Бойцовых качеств у команды хоть отбавляй. Но таймы отличались. Хорошо начали первый тайм, не давали сопернику перейти половину поля. Впоследствии "Карпаты" выровняли ситуацию и были моменты, когда мы давали им слишком много свободного пространства. В конце концов угроз это не принесло. Игра была равна до конца первой половины встречи. Ну а второй тайм… У нас была куча моментов, которые мы должны реализовывать. Гол, который мы пропустили через фактически одну проигранную дуэль, не отвечал логике. Но я благодарю своих ребят за реакцию на пропущенный мяч. Они продолжили создавать моменты, нагнетать. Жаль, что не забили из игры. Но результат есть, свой гол мы отыскали. Двигаемся дальше.

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– Давали ли вы отдельные наставления Батисте? В некоторых моментах он достаточно неожиданно и часто пропускал мяч на партнеров.

– Это были его интуитивные решения, таких установок не было. Ребята общаются на поле и пытаются друг друга понимать без слов. Иногда им удается это делать, иногда нет.

- Был ли пенальти в эпизоде ​​с фолом против Игоря Невеса?

– Я не могу прокомментировать ни один момент, пока я их не пересматривал. Насколько я понял, у соперника были большие претензии к арбитру. Сейчас я не могу поделиться своим мнением, нужно посмотреть эпизод. Эти решения принимает другой человек. Сегодня сложилась такая ситуация, что мы получили право на пенальти, а соперник – нет. Это был единственный реализованный одиннадцатиметровый за очень продолжительный срок. Если считать каждую игру, где поставили, а где нет, то этот диалог зайдет в тупик. Опять же решение было принято. Конечно, я не буду жаловаться на него. Возможно, после просмотра повтора эпизода я соглашусь, что это пенальти. Это нормально.

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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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