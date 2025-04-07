Противостояние тактиков. Могли ли Полесье и Карпаты выжать больше из очного матча

Оба коллектива подходили к матчу в сопровождении разговоров об их управляющих, стиль игры которых часто сравнивают и акцентируют на новизне их видения игры и подхода к ней.

Саму игру активнее начали львовские "Карпаты", которые большими силами давили на житомирян на их половине поля, осознавая, что последние сыграли 120 минут на Кубок против "Вереса" в Ровно, и хотя "турне" было недалеким и победным, все равно такое сказывается. Особенно учитывая, что "львы" уже не участвуют в розыгрыше и после последней игры чемпионата имели больше времени на восстановление.

Гости пытались "насытить" и "перегрузить" фланги "Полесья", когда в правый полуфланг заходил Очеретько, правее по позиции там располагался Костенко, и иногда туда смещался Амбросий Чачуа. Так же игрок львовян шел на левый фланг, где помогал Бруниньо. То есть, можно увидеть четкое 4-1-4-1 с ярко выраженным опорником Пабло Альваресом и четверкой выше, которая ротируется и взаимозаменяема. При контроле на своей половине поля у "зеленых львов" капитан Денис Мирошниченко несколько раз шел "насыщать" центр, и Костенко, понимая это, опускался чуть ниже по своему флангу, или вездесущий Чачуа тоже периодами появлялся на той позиции.

Имад Ашур решил снова использовать Эдуарда Сарапия в опорной зоне, сложив пару вместе с Русланом Бабенко, а Борис Крушинский еще лучше привыкает к позиции атакующего полузащитника, или, если хотите, "десятки", выдвигаясь вторым форвардом при прессинге защиты соперника. На протяжении всего матча этот прессинг защитного звена, особенно вратаря Кинарейкина, можно называть успешным, вратарь неоднократно терял мяч и "обрезал" собственную команду. Из этого выглядит странным, что единственный мяч Яков пропустил с пенальти, а не по собственному "привозу". Самый опасный момент в первом тайме произошел у Назаренко, который после рикошета получил мяч под рабочую левую ногу, но ударил в перекладину ворот. Форвардов в первом тайме нейтрализовали и из игры исключили, ни Батиста, ни Краснопир ничем не отличились. "Хлебом" команд в первом тайме можно назвать удары из-за пределов штрафной, к которым прибегали то одни, то другие и обоюдный прессинг почти в равном количестве. Второй тайм начался с момента "полесских волков", которые воспользовались высокой линией защиты "Карпат" и создали классный момент: Гуцуляк принял мяч и вторым касанием дал на забег в свободную зону Борису Крушинскому, который "возник" между двумя защитниками Педрозу и Бабоглом и убегал к воротам с поддержкой левее в виде Батисты и Назаренко , но Борис не отдал пас, и в конце концов момент был потерян.

Далее Житомир посетила настоящая рождественская погода, и настало время для чуда. Оно и наступило: "Карпаты" выбежали в контратаку, и с первого взгляда казалось, что особой перспективы в ней нет. Нападающий Игорь Краснопир начал "тянуть" мяч со своей половины поля, а вместе с ним и защитника Майсурадзе, который "висел на спине" у форварда, но наконец удалось дойти вплоть до вратарской Кудрика, найти пасом Очеретька, а тот, в свою очередь, продолжил дальше на Чачуа, который забил свой седьмой мяч в чемпионате. Я что-то говорил о вездесущем Амбросие?

В течение следующей десятиминутки львовяне несколько раз выбегали в контру в похожем стиле, при этом иногда количественно превосходя "Полесье", но забить столь важный второй мяч "Карпатам" не удалось. Возможно, именно это в дальнейшем и “вийдет боком” для команды Владислава Лупашко. Но до этого бело-зеленые неплохо держали защиту, сделав некоторые коррективы, например, вместо более направленного на атаку Бруниньо вышел Патрисио Танда, по профайлу больше напоминающий Альвареса, в пару к которому он и вышел. Гуцуляка "львы" особенно "берегли" на фланге, иногда делая сдвоенние и не оставляя пространства для игрока национальной сборной.

Все "перечеркнул" пенальти, который (следует отдать должное арбитру) был чистый. Ян Костенко очень наглядно выставил обе руки, и Майсурадзе, навешивая, в них попал – это пенальти без желтой карточки, но думаю, Костенко предпочел бы получить желтую больше, чем забитый мяч Гуцуляком, который счет на табло сделал 1:1.

Эпизод, оставивший "послевкусие" скандала и неоднозначности, произошел на 89-й минуте, когда высокая навесная подача "нашла" голову Игоря Невеса (вышел вместо тезки Краснопира), но также голову бразильца нашел кулак голкипера житомирян Кудрика, и хотя удар произошел и мяч попал в перекладину, все равно момент явно выглядит как нарушение правил. Почему Виктор Копиевский не назначил пенальти? Самой Монзуле известно.

Команды поделили зачетные баллы, и в противостоянии хищников ни львы, ни волки бой не выиграли, вину можно перевести на погоду.

"Карпаты" все равно поднимаются на одну ступеньку выше, становясь шестыми, оставив позади луганскую "Зарю". А команда Ашура продолжает "погоню" за еврокубками, занимая четвертое место в чемпионате.