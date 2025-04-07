"Не пенальти? Ок". Бруниньо недоволен судейством в матче с Полесьем. ФОТО

Полузащитник "Карпат" Бруниньо после матча 23-го тура с "Полесьем" (1:1) в соцсетях высловил претензии к судейству.

Так, в концовке голкипер житомирской команды Олег Кудрик врезался кулаком в голову игрока "Карпат "Игора Невеса.

"Не пенальти? Ок", - написал Бруниньо, добавив фото эпизода.