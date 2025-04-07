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"Не пенальти? Ок". Бруниньо недоволен судейством в матче с Полесьем. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

В одном из эпизодов матча голкипер житомирской команды Олег Кудрик врезался кулаком в голову игрока Карпат Игора Невеса

"Не пенальти? Ок". Бруниньо недоволен судейством в матче с Полесьем. ФОТО

fckarpaty.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Карпат" Бруниньо после матча 23-го тура с "Полесьем" (1:1) в соцсетях высловил претензии к судейству.

Так, в концовке голкипер житомирской команды Олег Кудрик врезался кулаком в голову игрока "Карпат "Игора Невеса.

"Не пенальти? Ок", - написал Бруниньо, добавив фото эпизода.

"Не пенальти? Ок". Бруниньо недоволен судейством в матче с Полесьем. ФОТО - изображение 1
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