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"Не пенальти? Ок". Бруниньо недоволен судейством в матче с Полесьем. ФОТО
В одном из эпизодов матча голкипер житомирской команды Олег Кудрик врезался кулаком в голову игрока Карпат Игора Невеса
fckarpaty.org.ua
Полузащитник "Карпат" Бруниньо после
Так, в концовке голкипер житомирской команды Олег Кудрик врезался кулаком в голову игрока "Карпат "Игора Невеса.
"Не пенальти? Ок", - написал Бруниньо, добавив фото эпизода.
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