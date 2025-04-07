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Легионеры Кривбасса требуют от руководства перевезти команду в более безопасный город, - СМИ

Премьер-лига

Все из-за недавнего ракетного удара россиян по городу

Легионеры Кривбасса требуют от руководства перевезти команду в более безопасный город, - СМИ

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Легионеры "Кривбасса" инициировали встречу с руководством клуба, на которой потребовали перевезти команду в другой, "относительно спокойный" город Украины. Об этом сообщает YouTube-канал "Футбол Украины".

Случи лось это после недавнего ракетного удара России по городу, в результате которого погибли 20 человек, и еще более 70 получили ранения.

По данным источника, руководство клуба отказало на этот запрос легионерам, однако игроки в ультимативной форме продолжают настаивать на своем и угрожают покинуть команду.

Чем разрешится ситуация, неизвестно, но существует вероятность, что текущий сезон "Кривбасс" будет доигрывать без легионеров.

Напомним, что на данный момент "Кривбасс" занимает 5-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 35 очков.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФУТБОЛ УКРАЇНИ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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fanatSD (донецк)
07.04.2025 в 23:21
и как раз перед матчем с .....динамо???
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0
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Комментарии 5
fanatSD (донецк)
07.04.2025 в 23:21
и как раз перед матчем с .....динамо???
Ответить
0
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
07.04.2025 в 23:17
Правильно роблять ! Бо це для провладних українських пі.дорів життя інших нічого не коштує...
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0
2
oda1979 (Запорожье)
07.04.2025 в 23:26
Совсем тупой? Чем игроки отличаются от жителей Кривого Рога.
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1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
07.04.2025 в 23:28
мокшанцем засмерділо
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1
1
fanatSD (донецк)
07.04.2025 в 23:34
простокваша не ной
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0
0

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