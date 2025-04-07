Легионеры Кривбасса требуют от руководства перевезти команду в более безопасный город, - СМИ

Легионеры " Кривбасса " инициировали встречу с руководством клуба, на которой потребовали перевезти команду в другой, "относительно спокойный" город Украины. Об этом сообщает YouTube-канал "Футбол Украины".

Случи лось это после недавнего ракетного удара России по городу, в результате которого погибли 20 человек, и еще более 70 получили ранения.

По данным источника, руководство клуба отказало на этот запрос легионерам, однако игроки в ультимативной форме продолжают настаивать на своем и угрожают покинуть команду.

Чем разрешится ситуация, неизвестно, но существует вероятность, что текущий сезон "Кривбасс" будет доигрывать без легионеров.

Напомним, что на данный момент "Кривбасс" занимает 5-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 35 очков.