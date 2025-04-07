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Легионеры Кривбасса требуют от руководства перевезти команду в более безопасный город, - СМИ
Все из-за недавнего ракетного удара россиян по городу
Фото: ФК Кривбас
Легионеры "
Случи лось это после недавнего ракетного удара России по городу, в результате которого погибли 20 человек, и еще более 70 получили ранения.
По данным источника, руководство клуба отказало на этот запрос легионерам, однако игроки в ультимативной форме продолжают настаивать на своем и угрожают покинуть команду.
Чем разрешится ситуация, неизвестно, но существует вероятность, что текущий сезон "Кривбасс" будет доигрывать без легионеров.
Напомним, что на данный момент "Кривбасс" занимает 5-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 35 очков.
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